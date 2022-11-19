«Наши люди привыкли видеть розы». Профессиональные флористы поделились секретами мастерства
Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы находимся в школе флористики и познакомимся с профессионалами этой сферы Натальей и Романом. Почему цветы? С детства занимались ботаникой или случайно оказались в этой области?
Наталья Рыбалко, мастер декоративно-прикладного искусства:
Я, наверное, случайно оказалась. По профессии «организация праздников и мероприятий», но нет мероприятия, чтобы не было красивого букета, цветов. Это всегда торжественно, и вот я здесь.
Роман Федорович, флорист-дизайнер:
Казалось бы, женская более профессия, флористика, но для меня это обычная, просто цветы мне нравятся, я получаю удовольствие. Мы работаем с цветами.
«Обучение у профессионального флориста не заканчивается никогда»
Стюша Тайм:
Нужен ли талант, чтобы стать профессиональным флористом?
Роман Федорович:
Безусловно, талант имеет важное значение, но, наверное, это труд и учеба, образование, даже у тех, кто вроде бы знает все. Мы стараемся где-то ездить, где-то узнавать новое. Приглашать кого-то с новыми знаниями, то есть обучение у профессионального флориста не заканчивается никогда.
«Очень классное событие». О фестивале цветов в Несвижском замке
Стюша Тайм:
3 сентября в Несвижском замке прошел фестиваль цветов «Кветкі палаца». Расскажите про него.
Роман Федорович:
Это действительно очень классное событие, два года у нас не было возможности проводить такие массовые мероприятия из-за ковида, и мы очень рады, что эта площадка появилась. Благодаря Наталье.
Наталья Рыбалко:
Были очень рады видеть гостей в Несвижском замке. Выглядел он совершенно по-другому, очень непривычно. Долго мы шли к реализации этой идеи, потому что идея сама витала давно. Замок большой, красивый. Сделать что-то соответствующее ему было очень сложно, но команда Романа, пробив все преграды, которые стояли у нас на пути, это сделала.
Роман Федорович:
Такого масштаба декора еще не было на фестивалях, потому что мы украшали фасады и использовали машинный кран, чтобы закончить нашу идею. И было потрачено более 10 000 цветов, думаю, порядка 20 000 стеблей мы потратили на этот декор. Это очень много.
«Флорист – это не просто букет из 101 розы»
Стюша Тайм:
Как вы считаете, нужны такие фестивали у нас в стране?
Роман Федорович:
Безусловно, фестивали нужны, потому что мы должны показать людям всю красоту цветка, потому что наши люди привыкли видеть розы, гвоздики, какие-то обычные цвета. Мы же стараемся на фестивалях, конкурсах показать всю красоту цветка, все навыки флориста. Флорист – это не просто букет из 101 розы. Флорист – это дизайнер, это специалист высокого уровня. И мы стараемся это показывать на фестивалях, на конкурсах.
Стюша Тайм:
Что бы вы хотели пожелать телезрителям, которые будут нас смотреть?
Наталья Рыбалко:
Хочется пожелать позитива, замечать вокруг красоту и радоваться ей.
Роман Федорович:
Любите цветы, наслаждайтесь их красотой и изяществом, приходите на флористические праздники, фестивали, которые проходят в вашем городе.