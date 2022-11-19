«Наши люди привыкли видеть розы». Профессиональные флористы поделились секретами мастерства

Стюша Тайм, блогер:

Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы находимся в школе флористики и познакомимся с профессионалами этой сферы Натальей и Романом. Почему цветы? С детства занимались ботаникой или случайно оказались в этой области? Наталья Рыбалко, мастер декоративно-прикладного искусства:

Я, наверное, случайно оказалась. По профессии «организация праздников и мероприятий», но нет мероприятия, чтобы не было красивого букета, цветов. Это всегда торжественно, и вот я здесь.

Роман Федорович, флорист-дизайнер:

Казалось бы, женская более профессия, флористика, но для меня это обычная, просто цветы мне нравятся, я получаю удовольствие. Мы работаем с цветами. «Обучение у профессионального флориста не заканчивается никогда» Стюша Тайм:

Нужен ли талант, чтобы стать профессиональным флористом?

Роман Федорович:

Безусловно, талант имеет важное значение, но, наверное, это труд и учеба, образование, даже у тех, кто вроде бы знает все. Мы стараемся где-то ездить, где-то узнавать новое. Приглашать кого-то с новыми знаниями, то есть обучение у профессионального флориста не заканчивается никогда. «Очень классное событие». О фестивале цветов в Несвижском замке Стюша Тайм:

3 сентября в Несвижском замке прошел фестиваль цветов «Кветкі палаца». Расскажите про него. Роман Федорович:

Это действительно очень классное событие, два года у нас не было возможности проводить такие массовые мероприятия из-за ковида, и мы очень рады, что эта площадка появилась. Благодаря Наталье. Наталья Рыбалко:

Были очень рады видеть гостей в Несвижском замке. Выглядел он совершенно по-другому, очень непривычно. Долго мы шли к реализации этой идеи, потому что идея сама витала давно. Замок большой, красивый. Сделать что-то соответствующее ему было очень сложно, но команда Романа, пробив все преграды, которые стояли у нас на пути, это сделала.

Роман Федорович:

Такого масштаба декора еще не было на фестивалях, потому что мы украшали фасады и использовали машинный кран, чтобы закончить нашу идею. И было потрачено более 10 000 цветов, думаю, порядка 20 000 стеблей мы потратили на этот декор. Это очень много. «Флорист – это не просто букет из 101 розы» Стюша Тайм:

Как вы считаете, нужны такие фестивали у нас в стране? Роман Федорович:

Безусловно, фестивали нужны, потому что мы должны показать людям всю красоту цветка, потому что наши люди привыкли видеть розы, гвоздики, какие-то обычные цвета. Мы же стараемся на фестивалях, конкурсах показать всю красоту цветка, все навыки флориста. Флорист – это не просто букет из 101 розы. Флорист – это дизайнер, это специалист высокого уровня. И мы стараемся это показывать на фестивалях, на конкурсах. Стюша Тайм:

Что бы вы хотели пожелать телезрителям, которые будут нас смотреть?