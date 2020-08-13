Юрий Караев: «К мирным протестам травля не имеет никакого отношения. Травля – это подлый приём»

Новости Беларуси. Любая революция и хаос порождают упадок жизни населения, заявил министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ.
Новости Беларуси. Любая революция и хаос порождают упадок жизни населения, заявил министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ.
Юрий Караев, министр внутренних дел Республики Беларусь:
К мирным протестам травля не имеет никакого отношения. Травля – это подлый прием. Я скажу так, в книге «Крестный отец» и то упоминается, что даже вот у этих сицилийских гангстеров в Нью-Йорке было святое правило – не трогать мирное население: жен, детей и так далее. В их гангстерских войнах они даже специально уходили на съемные квартиры, так называемые залегания на матрасы, чтобы не задевать родных.
Что же делают те, кто причисляет себя к мирным протестам, угрожая сыну сотрудника милиции, жене сотрудника милиции? Можно ли придумать более подлый прием?
Марат Марков, ОНТ:
Это тоже провоцирует насилие?
Юрий Караев:
Это провоцирует, конечно же, ответное насилие. У того, кто не испугался, представьте, какая идет в ответ реакция, у того сотрудника милиции. Сотрудники ОМОНа не из трусливых людей. И когда они услышали про адреса, у них сработала цепочка в голове: что адреса для того, чтобы нас преследовать, убивать, нападать, как-то воздействовать на нашу жизнь и здоровье. Ну что они в ответ будут делать? Естественно, думать долго, а тот ли этот или не тот – естественно, начинает видеть мир сквозь определенную призму, что подходящий к нему человек, тем более к его дому, посторонний, подозрительный – а может, он идет что-то делать. Представьте, какое психологическое воздействие на членов семей.