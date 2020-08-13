Юрий Караев: «К мирным протестам травля не имеет никакого отношения. Травля – это подлый приём»

Юрий Караев, министр внутренних дел Республики Беларусь:

К мирным протестам травля не имеет никакого отношения. Травля – это подлый прием. Я скажу так, в книге «Крестный отец» и то упоминается, что даже вот у этих сицилийских гангстеров в Нью-Йорке было святое правило – не трогать мирное население: жен, детей и так далее. В их гангстерских войнах они даже специально уходили на съемные квартиры, так называемые залегания на матрасы, чтобы не задевать родных.

Что же делают те, кто причисляет себя к мирным протестам, угрожая сыну сотрудника милиции, жене сотрудника милиции? Можно ли придумать более подлый прием?