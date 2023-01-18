«Хочется уюта – это самое первое». Посмотрели на квартиру для многодетных в новостройке

Новости Беларуси. За 2022 год в Минской области для многодетных семей возвели 1 700 квартир. Самые высокие темпы строительства демонстрировали Минский, Смолевичский и Дзержинский районы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Прирос и Столбцовский район. Жилищные условия улучшила семья Казельских. Впереди у них приятные хлопоты. В гостях у новоселов побывала наш корреспондент Юлия Минич.

Юлия Минич, корреспондент:

В новую пятиэтажку на улице Ленинская готовится заселиться и семья Казельских. Здесь завершаются отделочные работы. Как новоселы планируют обустроить новые квадратные метры, сейчас у них и узнаем.

Людмила Казельская:

Заходите. Смотрите, это наша квартира. Нравится? Это зал.

Юлия Минич:

Как будет выглядеть зал, чего хочется опытному женскому взгляду? Людмила Казельская:

Наверное, хочется уюта – это самое первое. Мебели минимально. Хочется только уютный большой диван, большой телевизор. Цветовая гамма будет более спокойная. Я бы сказала, серый цвет.