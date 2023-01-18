«Хочется уюта – это самое первое». Посмотрели на квартиру для многодетных в новостройке
Новости Беларуси. За 2022 год в Минской области для многодетных семей возвели 1 700 квартир. Самые высокие темпы строительства демонстрировали Минский, Смолевичский и Дзержинский районы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Прирос и Столбцовский район. Жилищные условия улучшила семья Казельских. Впереди у них приятные хлопоты.
В гостях у новоселов побывала наш корреспондент Юлия Минич.
Юлия Минич, корреспондент:
В новую пятиэтажку на улице Ленинская готовится заселиться и семья Казельских. Здесь завершаются отделочные работы. Как новоселы планируют обустроить новые квадратные метры, сейчас у них и узнаем.
Людмила Казельская:
Заходите. Смотрите, это наша квартира. Нравится? Это зал.
Юлия Минич:
Как будет выглядеть зал, чего хочется опытному женскому взгляду?
Людмила Казельская:
Наверное, хочется уюта – это самое первое. Мебели минимально. Хочется только уютный большой диван, большой телевизор. Цветовая гамма будет более спокойная. Я бы сказала, серый цвет.
Дмитрий Казельский:
Сидели, обсуждали, искали в интернете все. Друг другу отправляли, смотрели, советовались.
Людмила Казельская:
У нас муж – строитель, поэтому, думаю, ремонт надолго не затянется. Надо сказать спасибо государству за такую возможность.
Подробности в видеоматериале.
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