55 км минских тепловых сетей модернизируют в 2023-м. Какие участки отремонтируют в первую очередь?

Новости Беларуси. 55 километров тепловых сетей модернизируют в Минске в 2023 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В первую очередь ремонту подлежат проблемные участки, на которых фиксировались повреждения. Значительная часть из них проложена в подвалах и технических помещениях жилых домов. Всего же на балансе «Минсккоммунтеплосетей» порядка 1 400 километров трубопроводов. Более 25 км сетей водоснабжения было переложено в Минске в 2022-м. Какую модернизацию провели? Читайте здесь.

Андрей Новик, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Ежегодно предусмотрена замена не менее 4 % тепловых сетей от их общей протяженности. В течение 2022 года произведена замена 55 километров тепловых сетей, в том числе их капитальный ремонт и модернизация с использованием предварительно изолированных труб. Замена данных неэффективных тепловых сетей позволила существенно сократить потери тепловой энергии.