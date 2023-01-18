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55 км минских тепловых сетей модернизируют в 2023-м. Какие участки отремонтируют в первую очередь?

18 января 2023 13:47
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Новости Беларуси. 55 километров тепловых сетей модернизируют в Минске в 2023 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

55 км минских тепловых сетей модернизируют в 2023-м. Какие участки отремонтируют в первую очередь?-1

В первую очередь ремонту подлежат проблемные участки, на которых фиксировались повреждения. Значительная часть из них проложена в подвалах и технических помещениях жилых домов. Всего же на балансе «Минсккоммунтеплосетей» порядка 1 400 километров трубопроводов.

Более 25 км сетей водоснабжения было переложено в Минске в 2022-м. Какую модернизацию провели? Читайте здесь.

55 км минских тепловых сетей модернизируют в 2023-м. Какие участки отремонтируют в первую очередь?-4

Андрей Новик, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Ежегодно предусмотрена замена не менее 4 % тепловых сетей от их общей протяженности. В течение 2022 года произведена замена 55 километров тепловых сетей, в том числе их капитальный ремонт и модернизация с использованием предварительно изолированных труб. Замена данных неэффективных тепловых сетей позволила существенно сократить потери тепловой энергии.

55 км минских тепловых сетей модернизируют в 2023-м. Какие участки отремонтируют в первую очередь?-7

Вместо старых и изношенных конструкций специалисты устанавливают современные ПИ-трубы. Это позволяет значительно снизить тепловые потери, а также увеличить их срок службы. Кроме того, исключаются повреждения и минимизируется количество аварийных ситуаций.

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# Водоснабжение # общество # Андрей Новик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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