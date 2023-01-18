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ЗАГС в Заводском районе планируют реконструировать. Что изменится?

18 января 2023 13:53
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Новости Беларуси. Реконструкция ЗАГСа Заводского района включена в инвестиционную программу на 2023 год. Уже приступили к разработке проектно-сметной документации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

ЗАГС в Заводском районе планируют реконструировать. Что изменится?-1

В рамках капитального ремонта предусмотрена отделка фасада и обустройство двух входов: один для проведения торжественных церемоний, второй – для тех, кто обратился по другим административным вопросам. Изменится и внутреннее оформление здания. Также благоустроят прилегающую территорию.

ЗАГС в Заводском районе планируют реконструировать. Что изменится?-4

Александр Крымский, управляющий делами администрации Заводского района:
Мы хотим быть современными, быть новыми, быстрыми. Поэтому, конечно же, требует изменения внутренний интерьер. Необходимо оснастить его современным оборудованием: новые слаботочные сети и системы сигнализаций, система пожаротушения, система компьютерная. Мы хотим поменять убранство и зала торжественных церемоний, и холла, где пары встречаются и ждут своего часа. Конечно, мы хотим сделать новую комнату жениха, комнату невесты.

ЗАГС в Заводском районе планируют реконструировать. Что изменится?-7

Заводской – один из самых густонаселенных районов столицы. По итогам 2022 года в местном ЗАГСе обручальными кольцами обменялись практически 1 500 пар и зарегистрировали почти 2 000 малышей.

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# ЗАГС # общество # Александр Крымский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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