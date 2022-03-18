По одной из версий, там гостили князья Витовт и Ольгерд. Рассказываем о белорусском храме времён Средневековья

Анастасия Макеева, корреспондент:

Эта церковь напоминает настоящий средневековый замок и вот уже шесть веков силой молитвы является крепостью от всего плохого. Познакомимся с легендой Беларуси – храмом в Сынковичах.

Поседевший кирпич как бессмертный горец. Когда началась история чуда архитектуры, неизвестно. Одна из версий – крепость основали древние пруссы как броню от местных племен. Хранили там запасы продовольствия и вооружения. По обе стороны разливалась река Береза. Остров безопасности.

Виталий Шостыр, иерей церкви Святого Архангела Михаила:

У нас на храме остались небольшие подсказки, там мы можем увидеть буквочку Т, точку и две единицы. В церковнославянском языке, как и в греческом, буквы обозначают и цифры. У нас есть предположение, что это 1302 год. В этом году у нас в сентябре предполагается празднование в честь 720-летия основания крепости.

Обратите внимание – это раздел древней крепости пруссов и пристройки великого князя Витовта.

Вернемся на страницы учебников. Из-за династического раздора Ягайло заточил Витовта в Кревский замок. Пленник сбегает, переодевшись в женскую одежду благодаря служанке. Летопись гласит: и скрывался князь в крепости недалеко от Слонима. После отправился к Ливонскому ордену.

Виталий Шостыр:

Среди историков есть дискуссия о том, что великий князь Витовт пригласил сюда на освящение храма и русских князей. Скорее всего, здесь в 1407 году был заключен союз между великим князем Витовтом и русскими князьями. И через три года, в 1410 году, во время Грюнвальдской битвы русские князья оказали очень большую поддержку великому князю Витовту. Чтобы заручиться их поддержкой, и был создан и освящен этот храм. После своего освящения он продолжал действовать как православный.

С тех пор шесть веков покровитель неизменный – Архистратиг Божий Михаил. И хоть войны обошли святыню стороной, после Брестской унии до 1839-го храм был униатским. Расцвет начался при священнике Евстафии Михайловском. Он провел реставрацию. Сделал гонтовую крышу из липы, построил колокольню и ушел в недры истории.

Виталий Шостыр:

Им было написано четыре довольно-таки толстых тетради рукописного текста по истории нашего храма. Текст был переслан в Санкт-Петербург, в Российское географическое общество, и там где-то затерялся. Сохранились лишь некоторые фрагменты этой рукописи по истории храма. Сам отец Евстафий был настоятелем этого храма несколько десятилетий, за это время он потерял свою тещу, свою жену и одного маленького ребеночка. Все они похоронены в крипте около нашего храма.

Голосники на сводах обеспечивают идеальную акустику и вентиляцию. А еще свидетельствуют о том, что храм никогда не перестраивался. Одно из старейших сокровищ Беларуси. Отцом Евстафием были обнаружены эксклюзивные граффити в церкви. На одной из них – цитата из Священного Писания апостола Иоанна Богослова, отметка – 1213 год. Это значит, что крепость могла быть создана и раньше.

Виталий Шостыр:

Еще одна граффити обращена к князю Ольгерду. «Ольгерд славится дома и в войне. Сильно действует он мечом. Заручен дружбою, умом, богатством». Эта граффити датирована 1352 годом. То есть, скорее всего, в этом году Ольгерд посещал наш храм.

Хрущевская оттепель оказалась для Сынковичей лютой бурей. В 1958-м церковь закрывают, ставят диагноз аварийного состояния и запрещают службы. Местный колхоз использует памятник под овощехранилище и даже склад калийных удобрений, что уничтожило практически весь пол. Не осталось дубового иконостаса с писаными иконами. Но в 1989-м справедливость восторжествовала, и вновь загорелись свечи прихожан.