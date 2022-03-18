«Приветствуются анималистичные принты». Какую верхнюю одежду купить весной 2022 года?

Весна – маленький Ренессанс, когда в душе просыпается Париж. Расправляем крылья вместе с пальто. Оверсайз или классика – подбирайте под себя. Модниц соблазнит модель с коротким рукавом. Можно позволить, если в шкафу уже есть парочка стильных вариантов. С аксессуарами в тон – совершенство. Для базы нет лучше универсального кроя.

Алла Юрчик, стилист:

Можете смело приобретать такую вещь, прослужит вам долгие годы. Несмотря на то что здесь яркие цвета, не смущайтесь, комбинируйте с черным, белым, джинсовыми. Обувь – ботильоны, ботинки, кеды. Можно рассматривать лодочки и босоножки – в моде сейчас нет правил. Приветствуются анималистичные принты.

Здесь у нас также великолепный цвет, крой – это пальто-халат с припущенным рукавом, также универсальная модель. Если вы будете экспериментировать, можете подбирать аксессуары в различных оттенках, менять ремень, добавлять сюда шарф, яркую сумку.

Тигровые, неоновые, кожаные в стиле «Матрицы» – палитра плащей ярче звезд. Гипюровые воротники, «рукава-окорока», яркие вышивки блистали на подиумах. Когда еще, если не весной? Дерзайте. Ничуть не уступает аристократичный бежевый тренч. Ленты с Одри Хепберн – лучшее пособие. Красота на все времена и поводы. Главное – выбрать плотную качественную ткань.

Алла Юрчик:

Это модная модель. Она выполнена с эстетикой милитари, здесь существуют небольшого плана погончики, цвет хаки. Эполеты на рукавах немного уходят в военную тематику. Такого плана тренчи можно смело комбинировать с базовыми вещами.

Здесь легкое весеннее пальто, стеганое, выполнено в модном цвете 2022 года – Very Peri. Он приятный, мы подобрали с пастельной рубашечкой. Можно также носить с белыми футболками, рубашками. Будет органично смотреться.

Лайт-версия – свободные жакеты и пиджаки. Смешивайте спорт и офис. Многослойность – это всегда интересно.

Алла Юрчик:

У нас здесь представлен расслабленные варианты: клетка, неоновый цвет, кожаный пиджак в красивом оттенке. Клетка пье-де-пуль, известная французская. Великолепна и так, в сочетании с черно-белой гаммой также будет играть. Такие варианты еще можно обыгрывать яркими аксессуарами в виде широкого ремня, подчеркивать талию.