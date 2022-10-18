Андрей Лазуткин: «Вы уклонист, и вас надо убедить бороться с режимом Путина. Что же вам предлагает западная разведка?»

С момента объявления частичной мобилизации в России идут попытки срыва мобилизационных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Где-то используют межнациональную рознь, где-то пытаются создать противоречия между местными властями и центром, а в Москве и Санкт-Петербурге активно работает так называемая несистемная оппозиция. Однако, как отмечают специалисты, главная цель таких мероприятий – не срыв мобилизации, что невозможно такими ограниченными средствами, а попытка выяснить масштаб нелояльного отношения к российской власти. О том, что из этого вышло, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Главная тема, по которой сегодня работают в России – это мобилизация. Затрагивает она далеко не всех, примерно 1 % военнообязанных, и уклонисты, понятно, ходят не на митинги, а бегают от повесток. То есть как их найти, а потом еще вывести на улицу – не придумали. Если задержат на митинге – это сразу автозак и повестка. Поэтому сначала была идея вывести женщин – жен, матерей, сестер. Причем пробовали везде, а получилось только в Дагестане. А это особая республика. Когда завершили войну в Чечне, на Кавказе остались бандформирования, которые пытались разжечь боевые действия в соседних областях. Для этого захватывали, например, школу в Беслане, и теракт проводила сборная команда, – ингуши, дагестанцы, другие национальности – чтобы очаг напряжения из Чечни перекинулся в Ингушетию, Осетию и Дагестан. Там везде кровная месть, и надо было зажечь пожар в других регионах. В саму Чечню шли большие федеральные дотации, ее отстроили с иголки, сложилась личная дружба Путина и Кадырова, а вот Дагестан – это республика с теми же проблемами, но которая живет гораздо беднее. Как говорят специалисты, считалось, что новая война на Кавказе должна была вспыхнуть именно там.

Андрей Лазуткин:

А еще в СВО себя хорошо показал Рамзан Кадыров, и этому надо было создать медийный противовес, что Путина поддерживает не весь Кавказ, а есть те, кто против. И вот, протесты начались в Дагестане. Но власть ответила довольно мягко, по меркам Кавказа. Да, стреляли в воздух, но потом пересмотрели цифры призыва, и наказали виновных в перегибах. Ярко выступил и глава Дагестана.

– Уважаемые граждане города Дербента, всем гражданам мужского пола срочно явиться в военные комиссариат города Дербента. При себе иметь паспорт и военный билет. – Вы мне скажите, что это, [...] за идиоты! «Всем гражданам мужского пола срочно прибыть в военный комиссариат, при себе иметь военный билет». Вы что, дебилы, […], а? Кто их уполномочил ездить по городу? Андрей Лазуткин:

Вот это правильная реакция власти, и она перебила информационный эффект от митингов. Но остается проблема, так кого поднять на протесты в России? И вот, умы разведсообщества США придумывают тезисы уже для сторонников Навального в крупных городах. Мы покажем его заместителя, но все это говорящие головы. Они озвучивают или творчески развивают тезисы, которые им дает западная разведка. Есть такой Атлантический совет и другие структуры, которые собирают аналитику и формулируют повестку по России и Беларуси. Кстати, наши белорусские перебежчики там тоже работают. Итак, вы уклонист, и вас надо убедить бороться с режимом Путина. Что же вам предлагает западная разведка?

Уклонение от мобилизации, неисполнение незаконных приказов не является преступлением, не будет являться преступлением в будущем, когда все это закончится. Конечно, сейчас путинские будут пытаться какое-то количество людей отловить и публично покарать, показать. Окей, те, кто сейчас будет пойман и получат какие-то сроки, останутся живых, а после окончания воды выйдут на свободу с почестями. Будут всей страной восприниматься как герои, как борцы антипутинского сопротивления. Будут чувствовать себя в прекрасной России будущего очень хорошо, гораздо лучше, чем те, кто молчал и молчат. Андрей Лазуткин:

Видели, там слева на плакате Новодворская? Ничего не меняется. Ну и был такой мальчиш-плохиш, так ему еще по-богатому предлагали бочку варенья и корзину печенья. А эти своим предлагают отсидеть, зато потом, когда они выйдут, станут героями новой прекрасной России. А почему так мало обещают? Это значит, у Запада нет возможностей для широкой внутренней работы в России. Есть, наверно, люди в верхних эшелонах, которые имеют счета, дома и вторые семьи на Западе, но они такое смотреть не будут. А видео рассчитано на уличную пехоту, подростков, студентов, чтобы вышел хоть кто-то. А где же здесь победа, спросите вы? Вот вам объясняют.

Слушайте, просто мы видим, как они работают, чтобы возбудить одно уголовное дело и довести его до какого-то победного конца, нужно задействовать пару десятков людей. Ментов, следователей, прокуроров, судей. Которые будут тратить на это десятки человекомесяцев. Умножьте, попробуйте это на десятки или на сотни тысяч потенциальных протестующих, уклонистов. И вы увидите, что ничего у них просто не получится, у них нет на это ресурса. Андрей Лазуткин:

Массово сесть на зону – это то, что предлагают активистам. А потом силовые структуры не справятся, наступит хаос, и это примерно то, на что они рассчитывали в 2020 году у нас. Но загрузка следователей приведет не к этому, а к тому, что вместо двух месяцев вы будете сидеть под следствием год и больше. Это так не работает. Но противники – люди неглупые, и они пытаются делать выводы из поражения в Беларуси. Поэтому в России у них те же самые тезисы: надо преодолеть разобщенность, власть держится только на милиции, и надо ждать успехов Украины на фронте. Но если в России протест собирают против мобилизации, то в Беларуси нет и этого, они вообще не видят, под какую идею можно вербовать людей. Вы против войны? Так и наши военные против войны. И сделают все, чтобы войны не было на территории Беларуси. А поскольку массовая работа невозможна, они решили, что у нас надо развалить силовые структуры, связку между ними.

Андрей Лазуткин:

Но при этом ни в России, ни в Беларуси невозможны широкие массовые акции протеста. Получается какой-то цирк, как на видео, вот девушки на Тверской протестуют, как умеют. Хотя вроде и война, и мобилизация в РФ, и цены растут, и угроза провокаций на границе, но все эти вопросы на контроле. А по их высказываниям мы видим, что они могут делать, а что не могут, в том числе и в Беларуси. Но, что интересно, видна рассогласованность с украинскими властями. Вроде бы и наша, и российская оппозиция – за Украину, а там почему-то не рады, не поддерживают контакты. Как можно догадаться, это вопрос денег, куда они пойдут. Руководство Украины: Ермак, Зеленский, Подоляк, – понимают, что западные деньги должны идти только в Украину, а не белорусской и тем более не российской оппозиции. Поэтому они и говорят, что гражданское общество (как их называют) в наших странах неэффективно, оно не справилось с задачей остановить войну.

Андрей Лазуткин:

Поэтому давайте деньги Украине, а мы уже обеспечим смену режима и в Беларуси, и в России вместо вашей неэффективной оппозиции. И тут сложно сказать, это они так говорят из-за денег или борьба, например, за Беларусь должна все-таки перейти в военную плоскость? Для нас это угроза, и будут приняты меры, чтобы даже таких разговоров мы не слышали. Ну а что там происходит с украинским руководством? Мы давно не показывали Зеленского, здесь он проводит телемост с Австралией, выступает для местных австралийских, наверное, ученых, даже не знаю, кто это, человек 20 в зале. Вот уровень президента. Они хвалят Зеленского, а он им что-то отвечает. Тут неважно, что он говорит, просто наблюдайте за лицом. Подробности в видеоматериале.