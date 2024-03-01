Хочется быть лёгкими и яркими. Белоруски поделились эмоциями от наступления весны

Для большинства людей весна – это пора новых начинаний. Именно с приходом этого времени года хочется измениться – например, сесть на диету, поменять свой имидж, приобрести новое хобби. О том, с чего начать трансформацию, и как выйти из зимней спячки, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Скажите, почувствовали уже приход весны или ничего особо не изменилось, Наталия?

Наталия Шершень, косметолог:

Есть ощущение весны, хочется выглядеть более легко, делать комплименты, получать комплименты. Так как я работаю с внешней красотой, чувствуется это желание преображаться у других женщин. Алеся Лакина:

Светлана, вы чувствуете весну?

Светлана Чернова, преподаватель Центра активного долголетия по дисциплине «Дефиле», модель:

Конечно, весна очень чувствуется. Во-первых, погода нам уже подсказывает, что скоро весна. Естественно, в нас происходят эти трансформации. Хочется действительно быть уже более легкими, яркими, подвижными, и окружение способствует этому. Алеся Лакина:

У кого еще какие впечатления от прихода весны? Мне кажется, в 2024 году она пришла достаточно рано.