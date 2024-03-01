Прямой эфир

Хочется быть лёгкими и яркими. Белоруски поделились эмоциями от наступления весны

01 марта 2024 20:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Для большинства людей весна – это пора новых начинаний. Именно с приходом этого времени года хочется измениться – например, сесть на диету, поменять свой имидж, приобрести новое хобби. О том, с чего начать трансформацию, и как выйти из зимней спячки, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Скажите, почувствовали уже приход весны или ничего особо не изменилось, Наталия?

Хочется быть лёгкими и яркими. Белоруски поделились эмоциями от наступления весны-1

Наталия Шершень, косметолог:
Есть ощущение весны, хочется выглядеть более легко, делать комплименты, получать комплименты. Так как я работаю с внешней красотой, чувствуется это желание преображаться у других женщин.

Алеся Лакина:
Светлана, вы чувствуете весну?

Хочется быть лёгкими и яркими. Белоруски поделились эмоциями от наступления весны-4

Светлана Чернова, преподаватель Центра активного долголетия по дисциплине «Дефиле», модель:
Конечно, весна очень чувствуется. Во-первых, погода нам уже подсказывает, что скоро весна. Естественно, в нас происходят эти трансформации. Хочется действительно быть уже более легкими, яркими, подвижными, и окружение способствует этому.

Алеся Лакина:
У кого еще какие впечатления от прихода весны? Мне кажется, в 2024 году она пришла достаточно рано.

Хочется быть лёгкими и яркими. Белоруски поделились эмоциями от наступления весны-7

Ольга Кацер, психолог:
Весна – вообще, это прекрасная пора года. Я очень ощущаю, потому что большинство женщин приходят на консультации на пробуждение себя, как выйти из этой спячки. Всем хочется весны, проявляться, яркости и легкости.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Яркости какой – внешней, внутренней?

Ольга Кацер:
Наверное, внутренней. Внешне уже женщины научились с собой справляться. Больше внутренней – поднять настроение, уйти из этой зимней депрессии.

Наталия Шершень:
Я думаю, что эта комбинация – внутреннее и внешнее – даст в целом и общем прекрасный образ человеку.

Сохраняем молодость. Почему кожа лица весной нуждается в дополнительном увлажнении – подробнее здесь.

# Психология # общество # Алеся Лакина # Светлана Чернова # Михаил Свито

Другие новости рубрики

Все новости
Создали полноценный ветропарк. Почему для строительства выбрали именно Новогрудок?
01 марта 2024 20:25

Создали полноценный ветропарк. Почему для строительства выбрали именно Новогрудок?

Крупнейший гидропроект в Беларуси. Узнали, как строилась Гродненская ГЭС
01 марта 2024 20:21

Крупнейший гидропроект в Беларуси. Узнали, как строилась Гродненская ГЭС

Масштабный инфраструктурный проект. Как работает подстанция в Свислочском районе?
01 марта 2024 20:18

Масштабный инфраструктурный проект. Как работает подстанция в Свислочском районе?