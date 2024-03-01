Хочется быть лёгкими и яркими. Белоруски поделились эмоциями от наступления весны
Для большинства людей весна – это пора новых начинаний. Именно с приходом этого времени года хочется измениться – например, сесть на диету, поменять свой имидж, приобрести новое хобби. О том, с чего начать трансформацию, и как выйти из зимней спячки, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Скажите, почувствовали уже приход весны или ничего особо не изменилось, Наталия?
Наталия Шершень, косметолог:
Есть ощущение весны, хочется выглядеть более легко, делать комплименты, получать комплименты. Так как я работаю с внешней красотой, чувствуется это желание преображаться у других женщин.
Алеся Лакина:
Светлана, вы чувствуете весну?
Светлана Чернова, преподаватель Центра активного долголетия по дисциплине «Дефиле», модель:
Конечно, весна очень чувствуется. Во-первых, погода нам уже подсказывает, что скоро весна. Естественно, в нас происходят эти трансформации. Хочется действительно быть уже более легкими, яркими, подвижными, и окружение способствует этому.
Алеся Лакина:
У кого еще какие впечатления от прихода весны? Мне кажется, в 2024 году она пришла достаточно рано.
Ольга Кацер, психолог:
Весна – вообще, это прекрасная пора года. Я очень ощущаю, потому что большинство женщин приходят на консультации на пробуждение себя, как выйти из этой спячки. Всем хочется весны, проявляться, яркости и легкости.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Яркости какой – внешней, внутренней?
Ольга Кацер:
Наверное, внутренней. Внешне уже женщины научились с собой справляться. Больше внутренней – поднять настроение, уйти из этой зимней депрессии.
Наталия Шершень:
Я думаю, что эта комбинация – внутреннее и внешнее – даст в целом и общем прекрасный образ человеку.
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