Масштабный инфраструктурный проект. Как работает подстанция в Свислочском районе?
Электропотоки не только для бытовых нужд белорусов, но и в реальный сектор экономики. Например, эту новую подстанцию под Свислочью возвели, чтобы обеспечить энергией свободную экономическую зону. Район замахнулся сменить профиль с аграрного на промышленный. Уже с привлечением инвестиций здесь заработало деревообрабатывающее предприятие в рамках поручения Президента «Один район – один проект». В ближайшие дни в зоне СЭЗ начнут строительство еще двух объектов. Этому тоже способствует мирный атом. В Свислочи через первую цифровую подстанцию в Волковысских электрических сетях.
Здесь может обрабатываться цифровая информация в очень больших объемах, очень оперативно. Управление может осуществляться отсюда, ту же функцию может производить диспетчер.
Прогрессивная цифровая подстанция уже третья в гродненской энергосистеме. Это масштабный инфраструктурный проект, построено и реконструировано более 90 километров линий электропередачи. Подстанция полностью отвечает и бизнес-потенциалу района: актуальному и будущему.
Полностью электрифицированный. Показываем уникальный детский сад в Шклове – подробности здесь.
Николай Глинский, начальник высоковольтного района электрических сетей филиала «Волковысские электрические сети» предприятия «Гродноэнерго»:
Стоят два силовых трансформатора по 63 мегавольт-ампера, которые обеспечат полностью электропотребление потребителей, которые будут здесь находиться.
Подробности в видео.