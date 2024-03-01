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Масштабный инфраструктурный проект. Как работает подстанция в Свислочском районе?

01 марта 2024 20:18
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Электропотоки не только для бытовых нужд белорусов, но и в реальный сектор экономики. Например, эту новую подстанцию под Свислочью возвели, чтобы обеспечить энергией свободную экономическую зону. Район замахнулся сменить профиль с аграрного на промышленный. Уже с привлечением инвестиций здесь заработало деревообрабатывающее предприятие в рамках поручения Президента «Один район – один проект». В ближайшие дни в зоне СЭЗ начнут строительство еще двух объектов. Этому тоже способствует мирный атом. В Свислочи через первую цифровую подстанцию в Волковысских электрических сетях.

Масштабный инфраструктурный проект. Как работает подстанция в Свислочском районе?-1

Здесь может обрабатываться цифровая информация в очень больших объемах, очень оперативно. Управление может осуществляться отсюда, ту же функцию может производить диспетчер.

Масштабный инфраструктурный проект. Как работает подстанция в Свислочском районе?-4

Прогрессивная цифровая подстанция уже третья в гродненской энергосистеме. Это масштабный инфраструктурный проект, построено и реконструировано более 90 километров линий электропередачи. Подстанция полностью отвечает и бизнес-потенциалу района: актуальному и будущему. 

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Масштабный инфраструктурный проект. Как работает подстанция в Свислочском районе?-7

Николай Глинский, начальник высоковольтного района электрических сетей филиала «Волковысские электрические сети» предприятия «Гродноэнерго»:
Стоят два силовых трансформатора по 63 мегавольт-ампера, которые обеспечат полностью электропотребление потребителей, которые будут здесь находиться.

Подробности в видео.

# Государственная политика в области энергетики # общество # Галина Буро

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