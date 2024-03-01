Масштабный инфраструктурный проект. Как работает подстанция в Свислочском районе?

Электропотоки не только для бытовых нужд белорусов, но и в реальный сектор экономики. Например, эту новую подстанцию под Свислочью возвели, чтобы обеспечить энергией свободную экономическую зону. Район замахнулся сменить профиль с аграрного на промышленный. Уже с привлечением инвестиций здесь заработало деревообрабатывающее предприятие в рамках поручения Президента «Один район – один проект». В ближайшие дни в зоне СЭЗ начнут строительство еще двух объектов. Этому тоже способствует мирный атом. В Свислочи через первую цифровую подстанцию в Волковысских электрических сетях.