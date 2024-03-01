Создали полноценный ветропарк. Почему для строительства выбрали именно Новогрудок?

Эти 80-метровые повелители ветра словно картинка из будущего на подъезде к Новогрудку. Но самый большой в стране ветропарк – это не только уже реальность, но и реальная экономия на электроэнергии.
Эти 80-метровые повелители ветра словно картинка из будущего на подъезде к Новогрудку. Но самый большой в стране ветропарк – это не только уже реальность, но и реальная экономия на электроэнергии.
Лопасть первой ветроустановки начала свой разбег почти 14 лет назад. Новогрудок еще с советского времени считался зоной экстремальных погодных условий – 323 метра над уровнем Балтийского моря с хорошим разгулом ветров. Это был первый подобный проект в стране по решению Президента и первый полуторамегаваттный ветряк, который появился на белорусской земле.
За годы эксплуатации новогрудский климат полностью оправдал ожидания – выработано свыше 180 миллионов киловатт-часов электроэнергии. От первого ветряка к полноценному ветропарку – а это два десятка гигантов. Отпускают в сеть страны электроэнергии столько, что, для сравнения, хватило бы обеспечить нужды всего Новогрудского района.
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Развитие семимильными шагами энергетической системы страны продолжается и сегодня. Электроидеи выходят уже на новый уровень – настолько сильный импульс пошел в различные отрасли жизни страны: от машиностроения до медицины.
Денис Мороз, заместитель министра энергетики Беларуси:
Сами атомные технологии – это не только энергетика, но и такие смежные области, как, например, ядерная медицина, то есть это новые вехи, которые мы в настоящий момент в нашей стране имеем. Я не говорю уже про высокотехнологичные производства, связанные с дата-центрами, блокчейнами и так далее. Это тоже у нас в стране развивается. Кроме того, есть ряд проектов по созданию энергоемких производств.
Более того, уникальный опыт Беларуси по обеспечению своей энергетической безопасности уже используется как эталон для других государств. Сегодня больше трех десятков стран мира заявляют о намерении строительства АЭС. Среди них Франция, Болгария, Финляндия, а еще Польша, Литва и Латвия – да-да, которые громче всех критиковали Беларусь. А теперь почувствовали, что такое зависеть от углеводородного сырья. В прошлом году у нас было тесное взаимодействие с Турцией – там строится АЭС «Аккую». На нашу станцию изучать опыт приезжала делегация из Бангладеша. Ведь Беларусь вступила в атомную эру, и нам есть чем гордиться за годы независимости.
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