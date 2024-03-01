Создали полноценный ветропарк. Почему для строительства выбрали именно Новогрудок?

Эти 80-метровые повелители ветра словно картинка из будущего на подъезде к Новогрудку. Но самый большой в стране ветропарк – это не только уже реальность, но и реальная экономия на электроэнергии.

Лопасть первой ветроустановки начала свой разбег почти 14 лет назад. Новогрудок еще с советского времени считался зоной экстремальных погодных условий – 323 метра над уровнем Балтийского моря с хорошим разгулом ветров. Это был первый подобный проект в стране по решению Президента и первый полуторамегаваттный ветряк, который появился на белорусской земле.

За годы эксплуатации новогрудский климат полностью оправдал ожидания – выработано свыше 180 миллионов киловатт-часов электроэнергии. От первого ветряка к полноценному ветропарку – а это два десятка гигантов. Отпускают в сеть страны электроэнергии столько, что, для сравнения, хватило бы обеспечить нужды всего Новогрудского района. Крупнейший гидропроект в Беларуси. Узнали, как строилась Гродненская ГЭС – подробности здесь. Развитие семимильными шагами энергетической системы страны продолжается и сегодня. Электроидеи выходят уже на новый уровень – настолько сильный импульс пошел в различные отрасли жизни страны: от машиностроения до медицины.