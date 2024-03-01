Сохраняем молодость. Почему кожа лица весной нуждается в дополнительном увлажнении?

Для большинства людей весна – это пора новых начинаний. Именно с приходом этого времени года хочется измениться – например, сесть на диету, поменять свой имидж, приобрести новое хобби. О том, с чего начать трансформацию, и как выйти из зимней спячки, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Пока весна только вступает в силу, наш организм все еще истощен после зимы. Это вызывает множество проблем с организмом у человека, в частности с кожей и волосами. Ваш профиль, Наталия: рассказывайте, какие проблемы могут возникнуть?
Наталия Шершень, косметолог:
Сейчас, конечно же, это сухость, иногда чувствительность кожи, отсутствие влаги и непосредственно сохранения естественной влаги в коже. Потому что перепады температур, кондиционеры, обогреватели делают свое дело – сушат воздух, и, соответственно, кожа чувствует себя дискомфортно. Поэтому хочется обратиться ко всем девушкам, чтобы они обратили внимание на свой домашний уход. Посмотрите, что у вас есть для увлажнения кожи, как вы правильно ухаживаете – очищаете кожу и увлажняете. Хотя бы два базовых пункта по очищению и увлажнению, чтобы сделать кожу сияющей. Хочу поделиться одним фактом, таким секретом, что увлажненная кожа увядает медленнее. Поэтому, когда мы хорошо увлажняем кожу лица, соответственно, сохраняем свою молодость.
Хочется быть легкими и яркими. Белоруски поделились эмоциями от наступления весны – подробнее здесь.