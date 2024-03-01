Сохраняем молодость. Почему кожа лица весной нуждается в дополнительном увлажнении?

Для большинства людей весна – это пора новых начинаний. Именно с приходом этого времени года хочется измениться – например, сесть на диету, поменять свой имидж, приобрести новое хобби. О том, с чего начать трансформацию, и как выйти из зимней спячки, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Пока весна только вступает в силу, наш организм все еще истощен после зимы. Это вызывает множество проблем с организмом у человека, в частности с кожей и волосами. Ваш профиль, Наталия: рассказывайте, какие проблемы могут возникнуть?