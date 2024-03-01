Крупнейший гидропроект в Беларуси. Узнали, как строилась Гродненская ГЭС

Мощности БелАЭС способны обеспечить более 40 процентов внутренних потребностей страны. Станция, безусловно, электроцарица. Но в то же время Беларусь успешно развивает проекты по альтернативным источникам энергии. Четыре стихии в помощь: ветер, солнце, земля и вода.

Настоящее джакузи на Немане. Затворы на Гродненской гидроэлектростанции с подогревом, намерзание льда исключено. Потому работает ГЭС в режиме 24/7 в любую погоду.

Масштабный инфраструктурный проект. Как работает подстанция в Свислочском районе – подробности здесь.

Стремительные воды Немана, которые проходят через плотину, гидроагрегат превращает в электроэнергию. Идеальный уровень перепада воды – 7 метров. Такое бывает скорее в межсезонье – тогда станция выходит на пик поставок киловатт в общую энергосеть страны.