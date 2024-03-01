Крупнейший гидропроект в Беларуси. Узнали, как строилась Гродненская ГЭС
Мощности БелАЭС способны обеспечить более 40 процентов внутренних потребностей страны. Станция, безусловно, электроцарица. Но в то же время Беларусь успешно развивает проекты по альтернативным источникам энергии. Четыре стихии в помощь: ветер, солнце, земля и вода.
Настоящее джакузи на Немане. Затворы на Гродненской гидроэлектростанции с подогревом, намерзание льда исключено. Потому работает ГЭС в режиме 24/7 в любую погоду.
Масштабный инфраструктурный проект. Как работает подстанция в Свислочском районе – подробности здесь.
Стремительные воды Немана, которые проходят через плотину, гидроагрегат превращает в электроэнергию. Идеальный уровень перепада воды – 7 метров. Такое бывает скорее в межсезонье – тогда станция выходит на пик поставок киловатт в общую энергосеть страны.
Сергей Гурбик, начальник Гродненской ГЭС филиала «Гродненские электрические сети» предприятия «Гродноэнерго»:
Были такие периоды, когда станция выходила практически на номинальную мощность, это после весеннего половодья и в осенний период.
Гродненская ГЭС стала первым крупным гидропроектом в нашей стране. Таково было поручение Президента: развить белорусскую энергетическую систему и возвести гидроэлектростанции. Строительство ГЭС началось 16 лет назад на участке Немана вблизи областного центра. Четыре года ушло у строителей, чтобы обуздать реку. Грандиозное сооружение требовало новых инженерных решений и мастерства белорусских специалистов. Экономичность при максимальной надежности и безопасности. Применение передовых технологий поставило Гродненскую ГЭС в один ряд с крупнейшими энергетическими объектами мира по качеству монолитного конструктива.
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