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«Чувствую: не доплыву – пристрелят». История жителя Донбасса, который рисковал жизнью, чтобы добыть семье еду

24 октября 2023 13:39
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Уродливый шов от груди и через весь живот – след от ранения. Так украинский снайпер убивал мирного жителя города Святогорск Сергея, когда тот вплавь по реке добирался с едой и лекарствами обратно к жене и двухлетнему сыну. Они, как и сотни земляков, несколько месяцев прятались от обстрелов в подвале. Сергей тогда чудом выжил, но война разделила семью: он остался по одну сторону фронта, родные – по другую. Недавно они нашлись на Донбассе, о помощи просили белорусов.

«Чувствую: не доплыву – пристрелят». История жителя Донбасса, который рисковал жизнью, чтобы добыть семье еду-1

Ранили. Все мужчины вернулись, а мой муж – нет. Месяц я не знала, что с ним.

Хлеб ограничен, картошки нет, многие падали в обморок. Через что прошли жители Святогорска во время оккупации – подробности.

«Чувствую: не доплыву – пристрелят». История жителя Донбасса, который рисковал жизнью, чтобы добыть семье еду-4

«Идем, слышим, что дрон жужжит. Встали под деревьями. Он улетел. Подошли к берегу, а там уже кто-то плавает», – Сергей в подробностях рассказывает события того злополучного дня. – «Кто-то еще пытался переплыть, но его подстрелили».

Зашли в воду – начали стрелять. Я чуть-чуть проплыл. Начал возвращаться, потому что чувствую: не доплыву – пристрелят. Забежал в лес – вроде ничего, а потом чувствую, что живот болит. Приоткрыл одежду, смотрю, что ранен.

«Чувствую: не доплыву – пристрелят». История жителя Донбасса, который рисковал жизнью, чтобы добыть семье еду-7

Сергей поделился, что сначала даже не понял, как словил пулю. С ранением мужчина добрался до города. Его осмотрели медики, выяснилось, что ранение – сквозное со спины. То, что раненый Сергей с тяжелым рюкзаком на плечах добежал до военных, – настоящее чудо.

Подробности в «Специальном репортаже» Людмилы Гладкой на СТВ.

# Международная политика # Людмила Гладкая # Фотофакт

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