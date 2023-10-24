«Чувствую: не доплыву – пристрелят». История жителя Донбасса, который рисковал жизнью, чтобы добыть семье еду

Уродливый шов от груди и через весь живот – след от ранения. Так украинский снайпер убивал мирного жителя города Святогорск Сергея, когда тот вплавь по реке добирался с едой и лекарствами обратно к жене и двухлетнему сыну. Они, как и сотни земляков, несколько месяцев прятались от обстрелов в подвале. Сергей тогда чудом выжил, но война разделила семью: он остался по одну сторону фронта, родные – по другую. Недавно они нашлись на Донбассе, о помощи просили белорусов.

Ранили. Все мужчины вернулись, а мой муж – нет. Месяц я не знала, что с ним. Хлеб ограничен, картошки нет, многие падали в обморок. Через что прошли жители Святогорска во время оккупации – подробности.

«Идем, слышим, что дрон жужжит. Встали под деревьями. Он улетел. Подошли к берегу, а там уже кто-то плавает», – Сергей в подробностях рассказывает события того злополучного дня. – «Кто-то еще пытался переплыть, но его подстрелили». Зашли в воду – начали стрелять. Я чуть-чуть проплыл. Начал возвращаться, потому что чувствую: не доплыву – пристрелят. Забежал в лес – вроде ничего, а потом чувствую, что живот болит. Приоткрыл одежду, смотрю, что ранен.