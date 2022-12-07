15 декабря в Минске включат новогоднее освещение. Где появятся новые световые инсталляции?

Новости Беларуси. Новогоднюю иллюминацию в Минске включат 15 декабря, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Яркими огнями во всех районах столицы засияют 26 елок. Также по всему городу будет россыпь больших и малых световых шаров и необычных инсталляций.

На площади Независимости установлена главная городская елка. Она украшена световыми фигурами, в том числе с символом года – кроликом. Дополнят композицию четырехметровые цифры 2023. Главная ель страны на Октябрьской площади станет центральным элементом сказочного городка с теремами и светящимися арками.

Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»:

В этом году добавляется световая инсталляция еще в ряде районов – в микрорайоне Шабаны, в микрорайоне Сокол. В Ленинском районе – район Плеханова и Рокоссовского. В районе Тракторного завода – на улице Долгобродской. Два комплекта световых фигур мы выставляем в этом году. Фигуры 3D. Они будут установлены в районе парка Челюскинцев (входная группа) и в районе парка Горького, вход с улицы Фрунзе.