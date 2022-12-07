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Народное искусство продолжает жить. В Клецком районе возрождают традиции ручной вышивки

07 декабря 2022 14:11
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Новости Беларуси. В Морочском центре ремесел Клецкого района возрождают традиции предков и передают секреты мастерства молодому поколению. На его базе работают кружки по живописи, лозоплетению и вышивке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Окунулась в народное творчество и наш корреспондент Мария Царикевич.

Народное искусство продолжает жить. В Клецком районе возрождают традиции ручной вышивки-1

Агрогородок Морочь. Раньше на этом месте были леса и болота. Согласно легенде, здесь всегда жили люди, которые занимались народными промыслами. А местечко было особенным этноуголком со своими традициями. Прошли века, а народное искусство продолжает жить. А то, что ценно, здесь берегут с особенным трепетом.

Народное искусство продолжает жить. В Клецком районе возрождают традиции ручной вышивки-3

Мария Царикевич, корреспондент:
Нитки, иголка и пяльце. Конечно же, речь идет о ручной вышивке. Здесь, в Морочском доме ремесел обучают детей и взрослых всем тонкостям. Делают рушники и даже панно.

Народное искусство продолжает жить. В Клецком районе возрождают традиции ручной вышивки-5

Галина Михайловна Дейко, ее кружок позволяет ребятам реализовать любые творческие задумки. Здесь и полотенца по мотивам народных сказок, и салфетки, вышитые крестиком, и картины с природными мотивами. Осваивают и новые техники.

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# Народное творчество # Мария Царикевич # Новости Минска и Минской области

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