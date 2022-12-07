Народное искусство продолжает жить. В Клецком районе возрождают традиции ручной вышивки

Новости Беларуси. В Морочском центре ремесел Клецкого района возрождают традиции предков и передают секреты мастерства молодому поколению. На его базе работают кружки по живописи, лозоплетению и вышивке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Окунулась в народное творчество и наш корреспондент Мария Царикевич.

Агрогородок Морочь. Раньше на этом месте были леса и болота. Согласно легенде, здесь всегда жили люди, которые занимались народными промыслами. А местечко было особенным этноуголком со своими традициями. Прошли века, а народное искусство продолжает жить. А то, что ценно, здесь берегут с особенным трепетом.

Мария Царикевич, корреспондент:

Нитки, иголка и пяльце. Конечно же, речь идет о ручной вышивке. Здесь, в Морочском доме ремесел обучают детей и взрослых всем тонкостям. Делают рушники и даже панно.