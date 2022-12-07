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«Ждали, когда откроется каток». Как в Минской области стартовал сезон зимних видов спорта?

07 декабря 2022 14:13
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Новости Беларуси. С приходом холодов в Минской области начался сезон зимних видов спорта. В центральном регионе будут работать свыше 50 пунктов проката инвентаря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Уже готовы 34 лыжные трассы, залито 18 катков. Как стартовал активный отдых на свежем воздухе в Смолевичском районе?

Подробности в материале нашего корреспондента Анны Куртасовой.

«Ждали, когда откроется каток». Как в Минской области стартовал сезон зимних видов спорта?-1

В Смолевичах дан старт зимним видам спорта. В глазах искрит от блестящего снега и лучей солнца, которые отражаются на ледовом ковре. На городском стадионе залили каток. Здесь те, кто любит прокатиться с ветерком.

«Ждали, когда откроется каток». Как в Минской области стартовал сезон зимних видов спорта?-3

Людмила Мурашко:
У меня в детстве были фигурные коньки, мы с ребятами, девочками все время катались, ходили, но, конечно, в детстве не было таких возможностей, как сейчас катков в Смолевичах. Мы ходили на озеро местное, поэтому такая возможность у нас в городе – это для современного поколения, конечно, очень-очень даже большой плюс.

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# Зимние виды спорта # Анна Куртасова # Юлия Пашкевич # Новости Минска и Минской области

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