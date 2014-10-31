Хэллоуин 2014: что надеть, поесть и где отпраздновать?

Новости Беларуси. С 31 октября на 1 ноября состоится самая страшная ночь в году! Обстановка в Минске будет напоминать скорее фильм ужасов, чем реальную жизнь: вся нечисть, которую только можно вообразить, не только выберется на землю, но будет разгуливать по паркам, скверам и улицам города, перебираясь из одного увеселительного заведения в другое. А что? Праздник же! Хэллоуин встречают всем миром! Разодетые и размалеванные будут в тренде в эту ночь!

Какой костюм выбрать на Хэллоуин-2014?

Несмотря на то, что рекомендации типа «костюм зомби, скелета или черта – то, что надо» самые популярные, удивить ими уже никого не удастся. Хотя девушки вполне могут нарядиться в костюмы ведьмы, чертика или ангелочка, а парни перевоплотиться, например, в Дракулу или Смерть.

И все же мода – дама капризная, каждый сезон диктует свои правила. В тренде этого года персонажи современности – супергерои, героини сказок и молодежных сериалов. Бэтмен, Человек-паук, русалочка или Майли Сайрус, миньоны из мультфильма «Гадкий я» или образ лисы из нашумевшего в YouTube ролика What Does The Fox Say – образы, которые будут как никогда уместны. Сделайте упор не на «хоррор», а на своеобразие!

Денис Наливка, дизайнер одежды:

Кинематограф несет в себе новых героев и свежие идеи для новых костюмов для Хэлла. Самой яркой и запоминающейся героиней в списке приглашенных гостей на празднике Всех святых этого года становится Малефисента.

Наряд на Хэллоуин: купить или сделать своими руками?

Сегодня в Минске вырядиться на Хэллоуин достаточно просто – в городе полно «злачных» мест, где можно на любой вкус и цвет найти себе (купить или взять напрокат) костюмы и атрибутику. Для тех же, кто не ищет легких путей, ctv.by принял к сведению совет молодого белорусского дизайнера Дениса Наливка.

Денис Наливка, дизайнер одежды:

Открывайте свой шкаф и без лишнего сожаления доставайте уже не актуальные для вас вещи, за одно и хорошая причина навести, наконец, порядок в вашей Нарнии. Начинайте творить - резать, рвать, разбрызгивать «кровавую Мэри» (красная акриловая краска) по ткани, по своему будущему костюму.

Например, возьмем самый, наверное, доступный вариант для каждого - старую поношенную трикотажную футболку. В ней можно нарезать разнокалиберных дырок, имитрирующих порезы ножом. Можно нарезать полосок на спинке и заплести каких-нибудь замысловатых узоров и стать жертвой, пойманной в сети Человека-паука. Инструкциями по технике плетения таких сетей изобилует интеренет-пространство.

В создании костюма, абсолютно любого, главное – фантазия! Не ограничивайте себя, ссылаясь на отсутствие средств. Создавайте праздник сами - это очень важно, добавляет Денис.

Как самостоятельно сделать подходящий макияж?

Отличный грим – полдела, а если очень постараться, то и костюм уйдет на второй план. Использовать для боевого раскраска можно абсолютно все, что есть в арсенале современной модницы, ну, и для особо искушенных – чуть-чуть больше. Что именно?

Приблизительный список может выглядеть так:

Краска для грима (аквагрим);

Косметика — тушь для ресниц, тональный крем, пудра, тени для глаз, румяна, помада;

Спрей-фиксатор макияжа;

Накладные ресницы, зубы с клыками;

Цветные линзы для глаз;

Парик или цветная пастель для окраски волос;

Приветствуются любые проявления фантазии! Если вы придумали, как приклеить к лицу молнию или «приколотить» жестяную банку, а то и другие бытовые предметы – you are welcome, как говорится! (смотрите фото).

Где отметить Хэллоуин в Минске?

Хэллоуин в Минске – это Хэллоуин в Минске! То есть отметить его можно где угодно – любой ночной клуб или другое заведение сектора развлекательной индустрии с распростертыми объятиями примет любого НЕДОчеловека в эту ночь! К их услугам различные тематические шоу-программы и вечеринки. К слову, спешим обрадовать тех, кому не терпится поскорее «сбросить шкуру» – в 2014-ом столица отмечает Хэллоуин почти неделю – с 28 октября по 1 ноября!

Если вы решили остаться дома...

... это не повод не праздновать Хэллоуин! Организуйте собственную вечеринку – на западный манер – «Хэллоуин» говорит сам за себя (смотри руководство выше!), или в славянской стилистике (День всех святых отмечают славяне в эту ночь). Национальные мотивы занимают все более прочное место в современном модном и праздничном дизайне, поэтому об этом – подробнее!

Ночь с 31 октября на 1 ноября издавна известна как чародейная Велесова ночь — ночь великой силы, когда параллельно существуют мир живых и мертвых, мир прошлого и будущего. Согласно легендам и преданиям, в эту ночь духи леса выходят из глухих чащоб и заповедных урочищ на белый свет, а мёртвые возвращаются к живым.

Во что одеваться?

В этот праздник изначально принято было рядиться в вывернутые овчинные полушубки и страшные маски. Зачем? Чтобы, если среди бродящих вокруг душ попадутся злые, они не узнали живого человека.

Наряжаться на славянский Хэллоуин нужно в героев славянских сказок и былин, а также в языческих богов. Тут и волколаки с ведьмами, и русалки с водяными, и домовые – все к месту. Если «благородной крови» хочется – то освойте роль Сварога, Ярилы, Перуна, Лели или Лады. А сколько там еще «вакансий»! Интернет и книги вам в помощь!

Украисть костюмчики языческих богов можно оформить в стилистике белорусской национальной культуры!

Денис Наливка, дизайнер одежды:

Дизайнеры и тренд-бюро своими мэссэджами пытаются побудить нас к национальной самоидентификации. Актуальны сегодня этнические мотивы, но не в первозданном виде, а в миксованном коктейле, приправленном сиропом из современных цифровых технологий, таких как пикселиризация фольк-мотивов. Пикселиризация это разбивка или увеличение какого-либа рисунка до неузнаваемости при близком рассмотрении, когда только издали можно толком понять что заложено в принт.

У вас еще есть время, чтобы выбрать оригинальный рисунок, выполнить его (не без помощи специалистов, правда) в трендовой технике и - «ву-а-ля!»: такую маечку, например, на празднике можно обновить, а потом еще не один сезон оставаться в модной теме!

Какие атрибуты праздника должны быть в доме?

Конечно, все возможные овощи. Особо популярны, конечно же тыквы (смотрите на видео, как вырезать гримасу, чтобы придать овощу необычный вид). Много свечей или маленьких абажуров/бра – чтобы создать уютную атмосферу полудрема. Считается, что так вы не вспугнете пришедших из потустороннего мира и сможете принять его, как полагается встречать гостей – с угощениями. К слову, сведущие в вакханалиях языческих празднествах люди советуют в полночь съесть яблоко для того, чтобы увидеть духа, который ведет вас по жизни.

Как организовать досуг?

Тут в помощь гадания и различные карточные игры, рассказы и фильмы ужасов, а лучше – разыграйте какую-нибудь сказку сами! А если, к тому же, у вас есть возможность выйти в эту ночь на приусадебный участок, можно жарить шашлыки на мангале и даже водить вокруг него хороводы! Кстати, о еде!

Что приготовить на Хэллоуин?

Любое стилизованное блюдо станет фишкой вечера, если ваша фантазия не закончится на костюмах и гриме! Томатный сок в пробирках, вишневый джем на всех блюдах, клыки, мыши, кровь! Экспериментируйте: украшайте, сервируйте, лепите – что вашей душе угодно! Но, все же, в помощь порекомендуем вам парочку рецептов!

Пальцы ведьмы:

Сливочное масло - 250 г,

Яйцо - 1 шт.,

Ванильный сахар - 1 ч. ложка,

Мука - 2,5 стакана,

Соль - 1 ч. ложка,

Миндаль бланшированный целый - ? стакана,

Шоколад - 0,5 плитки (или варенье)

Смешайте сахар, масло, яйцо, ванильный сахар. Добавьте муку, соль и замесите тесто, уберите на 30 минут в холодильник. Разделите тесто на равное количество частей, каждую часть скатайте в небольшую колбаску и придайте форму пальца. Ножом или лопаточкой сделайте на нем небольшие бороздки, имитируя сгибы и морщины, сделайте ноготь из миндаля. Выпекайте в духовке при температуре 180-200 градусов примерно 20 минут. Растопите шоколад и сделайте контур вокруг миндаля с помощью кондитерского шприца. Для еще более устрашающего вида можно использовать красное варенье или красный сахарный карандаш.

Печенье-скелетики

Мука - 200 г,

Ванильный сахар - 1 ч. ложка,

Разрыхлитель - 0,5 ч. ложки,

Масло - 100 г,

Яйцо - 1 шт.,

Сахар - 100 г,

Формочки в виде фигурок животных или человечков,

Белый сахарный карандаш в тюбике.

Перемешайте муку с разрыхлителем, ванильным и простым сахаром. Добавьте яйцо, размягченное масло. Замесите тесто и поставьте в холодильник на 30 минут. Раскатайте тесто, формочкой вырежьте фигурки и выпекайте при температуре 180 градусов около 10-15 минут. Когда печенье остынет, нарисуйте на нем линии скелета.

Человеческая рука в духовке

Мясной фарш - 0,5 кг,

Морковь - 1 шт.,

Лук - 2 шт.,

Яйца - 2 шт.,

Сыр - 100 г,

Соль, перец, приправы,

Зелень.

Добавить в фарш соль, перец, приправы, яйца, измельченную морковь и луковицу, зелень. Хорошо перемешать все ингредиенты, выложить на смазанный маслом противень в виде кисти руки. Снять со второй луковицы один слой, вырезать из него ногти, приклеить к фаршу, а оставшуюся луковицу расположить с другой стороны. На фарш положить тонкие ломтики сыра, так, чтобы они покрыли всю поверхность. Выпекать при температуре 200 градусов в течение 30 минут. Подавать с горчицей или кетчупом.

Мумия из теста

Замороженное слоеное тесто,

Сосиски,

Несколько горошин черного перца,

Кетчуп.

Готовое слоеное тесто разморозить при комнатной температуре, раскатать и нарезать полосками. Обмотать полоски теста вокруг сосисок так, чтобы остался открытым небольшой кусочек с одной стороны сосиски – это будет лицо мумии. Выпекать при температуре 220 градусов около 15-20 минут. Вынуть хот-доги из духовки, немного остудить, сделать глаза с помощью горошин черного перца. Подавать с кетчупом.

Дождевые червяки из желатина

Полуфабрикат для приготовления желе в пакетиках розового или фиолетового цвета,

Вода,

Широкие трубочки для коктейля.

Развести порошок для приготовления желе в горячей воде до полного растворения, количество воды взять в 1,5 раза меньше, чем указано на упаковке. Немного остудите. Соломинки разрежьте пополам и установите в стакан так, чтобы они плотно были прижаты ко дну и друг к другу. Залейте в соломинки подготовленную смесь и уберите в холодильник не менее чем на 8 часов. Когда желатин застынет, соломинки несколько секунд подержите под проточной горячей водой, а затем пальцами выдавите «червячков» из соломинки. Выложите их на вощеную бумагу и уберите в холодильник еще на 2 часа.

Приятного вам аппетита! И удачного Хэллоуина!

P.S: Учиться, учиться и еще раз учиться! Как отметили Хэллоуин-2013 голливудские звезды Кристина Агилера, Пэрис Хилтон, Джессика Альба и другие, читайте здесь!