С польскими инвесторами подписан договор о реализации проекта конкурса «100 идей для Беларуси»

Новости Беларуси. Смелые идеи для развития страны. Брестские студенты, к примеру, знают, как решить проблему утилизации отработанных элементов питания. Сегодня в Республике налажена система сбора батареек, но все еще нет предприятий для их переработки.

На брестском областном этапе конкурса «100 идей для Беларуси» одним из самых востребованных оказался именно этот проект. К слову, заинтересовал он не только местных руководителей: уже подписан договор о его реализации с польскими инвесторами.

Станислав Филюмонюк, автор идеи:

Данный проект предоставляет решение для этого. Так как складирование этих элементов несет опасность для экологии. И также будет получен полезный элемент литий, который не добывается на территории Республики Беларусь.

«100 идей для Беларуси» — республиканский проект БРСМ на лучшую инновацию, интересную для практической реализации. К слову, всего за три года существования этой молодежной площадки её участниками стали более 7,5 тысяч молодых людей, в том числе белорусы, проживающие в России, Молдове, Башкирии, Канаде, Аргентине. А Брестский регион представил более полутора сотен инновационных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.