Королева праздника. 19 сумасшедших образов Хайди Клум на Хэллоуин

Модель Хайди Клум всегда задолго готовится к Хэллоуину. Ежегодно она детально прорабатывает каждый образ и за последние 18 лет еще ни разу не была банальной. Чего стоят только образы бабушки, обезьяны, мышечного скелета, трансформера, вороны, гигантской бабочки, зверя. На грим к костюму уходит по несколько часов.

Свои наряды модель хранит в секрете и пока неизвестно, кем она будет в этом году. Однако Клум начала подогревать интерес поклонников задолго до праздника – она выкладывает в соцсети фото предыдущих лет и ведет обратный отсчет до Хэллоуина.

Хайди Клум:

Моя первая вечеринка на этот праздник была в 2000 году, я думала, что кто-то должен делать очень классные образы на Хэллоуин... Так что это сделала я.