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Королева праздника. 19 сумасшедших образов Хайди Клум на Хэллоуин

29 октября 2018 08:44
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Модель Хайди Клум всегда задолго готовится к Хэллоуину. Ежегодно она детально прорабатывает каждый образ и за последние 18 лет еще ни разу не была банальной. Чего стоят только образы бабушки, обезьяны, мышечного скелета, трансформера, вороны, гигантской бабочки, зверя. На грим к костюму уходит по несколько часов.

Свои наряды модель хранит в секрете и пока неизвестно, кем она будет в этом году. Однако Клум начала подогревать интерес поклонников задолго до праздника – она выкладывает в соцсети фото предыдущих лет и ведет обратный отсчет до Хэллоуина.

Хайди Клум:
Моя первая вечеринка на этот праздник была в 2000 году, я думала, что кто-то должен делать очень классные образы на Хэллоуин... Так что это сделала я.

Королева праздника. 19 сумасшедших образов Хайди Клум на Хэллоуин-1

Это Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum

45-летняя модель даже запустила свой хэштег  «Heidi Halloween» (Хэллоуин с Хайди).

Хэллоуин: от ужаса на лице до счастья в булке. Любопытные факты о древнем празднике (читать далее).

Хайди Клум отмечает, что Хэллоуин всегда был одним из ее любимых праздников, а СМИ и поклонники называют ее «королевой» этого торжества.

Накануне Хэллоуина мы собрали 19 самых ярких образов Хайди Клум.                                           

# Звезды # калейдоскоп # Хайди Клум # Фотофакт

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