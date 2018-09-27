Мужчина получил по лицу осьминогом от тюленя

Новости мира. У побережья Новой Зеландии каякер получил по лицу осьминогом от тюленя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всё произошло, когда во время сплава мужчины решили опробовать новую камеру. Их внимание привлекла драка тюленя с осьминогом.