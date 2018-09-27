Прямой эфир

Мужчина получил по лицу осьминогом от тюленя

27 сентября 2018 11:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. У побережья Новой Зеландии каякер получил по лицу осьминогом от тюленя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Мужчина получил по лицу осьминогом от тюленя-1

Всё произошло, когда во время сплава мужчины решили опробовать новую камеру. Их внимание привлекла драка тюленя с осьминогом.

Мужчина получил по лицу осьминогом от тюленя-4

При попытке подплыть поближе животные устремились на встречу людям. Терзающее моллюска млекопитающее выпрыгнуло из воды и случайно ударило спортсмена добычей по лицу.

Мужчина получил по лицу осьминогом от тюленя-7

# Необычное # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Burberry больше не будет использовать натуральный мех
27 сентября 2018 11:48

Burberry больше не будет использовать натуральный мех

В Индии отменили уголовное наказание за супружескую измену
27 сентября 2018 11:28

В Индии отменили уголовное наказание за супружескую измену

Игрок умер во время хоккейного матча в Москве
27 сентября 2018 09:03

Игрок умер во время хоккейного матча в Москве