Мужчина получил по лицу осьминогом от тюленя

Новости мира. У побережья Новой Зеландии каякер получил по лицу осьминогом от тюленя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. У побережья Новой Зеландии каякер получил по лицу осьминогом от тюленя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всё произошло, когда во время сплава мужчины решили опробовать новую камеру. Их внимание привлекла драка тюленя с осьминогом.
При попытке подплыть поближе животные устремились на встречу людям. Терзающее моллюска млекопитающее выпрыгнуло из воды и случайно ударило спортсмена добычей по лицу.