Геннадий Зюганов отметил уникальность белорусской системы образования

Новости Беларуси. Уникальность белорусской системы образования 31 октября отметил Геннадий Зюганов. Лидер коммунистической партии России встретился с педагогами на базе одной из минских школ. Главной темой разговора стало воспитание подрастающего поколения. По мнению политика, это очень важно. Ведь без современных знаний решать актуальные проблемы в обществе все труднее. Геннадий Зюганов отметил хорошую спортивную базу учреждения образования, а также вспомнил и свою спортивную молодость.

Геннадий Зюганов, первый председатель Центрального комитета коммунистической партии Российской Федерации:

Для меня школа — это святое. У меня в трех поколениях 10 человек 320 лет преподавали все предметы (кроме иностранного языка). Я сам в 17 лет окончил школу с медалью, пошел работать в сельскую школу, преподавал математику, физкультуру. Преподавал в свое время в университете высшую математику и философию. Так что когда появляется возможность познакомиться, я с огромным удовольствием приезжаю.

1 ноября в Минске состоится 35 съезд КПСС, на котором представители компартий из разных стран подведут итоги своей работы и обсудят программу на 2015 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.