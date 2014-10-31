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Геннадий Зюганов отметил уникальность белорусской системы образования

31 октября 2014 11:04
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Новости Беларуси. Уникальность белорусской системы образования 31 октября отметил Геннадий Зюганов. Лидер коммунистической партии России встретился с педагогами на базе одной из минских школ. Главной темой разговора стало воспитание подрастающего поколения. По мнению политика, это очень важно. Ведь без современных знаний решать актуальные проблемы в обществе все труднее.  Геннадий Зюганов отметил хорошую спортивную базу учреждения образования, а также вспомнил и свою спортивную молодость. 

Геннадий Зюганов, первый председатель Центрального комитета коммунистической партии Российской Федерации:
Для меня школа — это святое. У меня в трех поколениях 10 человек  320 лет преподавали все предметы (кроме иностранного языка). Я сам в 17 лет окончил школу с медалью, пошел работать в сельскую школу, преподавал математику, физкультуру. Преподавал в свое время в университете высшую математику и философию. Так что когда появляется возможность познакомиться, я с огромным удовольствием приезжаю.       

1 ноября в Минске  состоится 35 съезд КПСС, на котором представители компартий из разных стран подведут итоги своей работы и обсудят программу на 2015 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Образование в Беларуси # Геннадий Зюганов

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