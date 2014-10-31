Дизайнер валенок Ольга Туркова и шаповал Александр Самусев: почему у каждого белоруса должны быть валенки?

Насколько это дорогое удовольствие: иметь настоящие, качественные, теплые и красивые валенки?

Александр Самусев, шаповал:

Это довольно дорогое удовольствие, поскольку ручная работа сама по себе нелегкая в отношении валенок. Каждая пара - это авторская работа, какой-то эксклюзив, изобретение чего-то. Довольно много уходит времени.

Александр, Вы потомственный шаповал.

Александр Самусев, шаповал:

Когда кто-то в роду занимался этой деятельностью, говорят, что потомственный. Дед мой занимался этим пять лет. Можно сказать, что я что-то у него перенял.

С чего у Вас возник интерес к этому процессу

Александр Самусев, шаповал:

Банальная вещь - просто была необходимость. В то время, когда я это перенимал, была необходимость зарабатывать. После студенчества нужно было как-то содержать семью. На мое удивление, я никогда не думал, что валенки могут пользоваться спросом. Но, когда я стал их делать и предлагать, спрос был очень хороший, при том, что это не такая массовая обувь, как была в советские времена. Ранее серые валенки делались для рабочих, и поэтому у людей отложилось такое отношение к ним, что это «деревянная» обувь, которая трет ногу. Поэтому валенки ручной работы до сих пор живут, потому что это большая альтернатива. Они удобны, они не трут, они не садятся.

Ольга Туркова, дизайнер валенок:

Я приобрела валенки. Было тепло, это натуральный материал. Но хотелось, чтобы они были современные, модные. Я стала экспериментировать, вышивать, делать рисунки шерстью. Сейчас столько много материала! Я стараюсь делать то, что под силу мне самой.

Сколько времени занимает весь процесс от старта до финиша?

Александр Самусев, шаповал:

Когда готова шерсть процесс занимает от трех до пяти часов. Плюс еще сутки сушка и процесс доведения до конечной стадии. Вот процесс поиска шерсти очень интересный: потому что бывает, можно в поисках шерсти объездить всю Беларусь по кругу, чтобы найти какое-то количество нужной шерсти.

А если промочил валенки, форма от этого не потеряется?

Александр Самусев, шаповал:

Нет, она не потеряется. Валенки могут немного меньше дать посадку, но валенки ручной работы ее как правило не дают, они определенной плотности.

Какие еще плюсы валенок ручной работы в отличие от того, что нам иногда предлагают под видом валенок?

Александр Самусев, шаповал:

Нужно отличать валенки валяные (они могут быть фабричной и ручной валки) и на сегодняшний день существуют валенки, которые шьют. Это модная вещь, называемая валенками, но как правило в подошве там вообще волока нет. В обычных валенках толщина подошвы - два сантиметра. Зимой от земли не холодно.

Есть ли модные тенденции на валенки? Кто их придумывает и от чего это зависит?

Ольга Туркова, дизайнер валенок:

Валенки будут модными всегда. Сейчас очень актуальны орнаменты, выполненные разными способами, вышивка. Кроме того, что это красиво, они часто несут и смысловую нагрузку. Орнамент в этом сезоне - это актуально.

Три причины: почему в гардеробе белоруса обязательно должны быть валенки?

Александр Самусев, шаповал:

С моей точки зрения, это самая экологически чистая обувь. Это раз. Самая теплая - два. Она еще играет большую роль с медицинской точки зрения. Хорошо снимает статику, улучшает микроциркуляцию.