Прямой эфир

Хата бацькоў, Курган Бессмертия и история несбывшейся любви. Самое интересное из жизни Адама Мицкевича в Новогрудке

22 июля 2022 09:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Там майго сэрца мілая Айчына, туды я ад турботы і ад забаў люблю ўцякаць. Ляжу там пад дубамі, сяджу сярод духмяных траў, ганяюся за матылямі.

Хата бацькоў, Курган Бессмертия и история несбывшейся любви. Самое интересное из жизни Адама Мицкевича в Новогрудке-1

Новогрудчина – колыбель Адама Мицкевича. Звезда будущего поэта зажглась на хуторе Заосье 24 декабря 1798-го. Здесь пронеслось детство на санках, с песнями няни Гансевской и сказками слуги Блажея. На фундаментах родительского дома возвели музей. Пять комнат от детской до гостиной – путеводитель по жизни и творчеству. Куда бы ни забросила судьба гения, в поэмах пела родина, сообщили в программе «Земля памяти» на СТВ.  

Хата бацькоў, Курган Бессмертия и история несбывшейся любви. Самое интересное из жизни Адама Мицкевича в Новогрудке-3

Николай Гайба, научный сотрудник дома-музея Адама Мицкевича в Новогрудке:
Калі Міцкевічу ў Парыжу паказалі нейкі фальклорны зборнік з нашых земляў, ён сказаў: я амаль усе песні чуў у бацькоўскім доме. Ён з сябрамі – Ян Чачот, блізкі сябар – любілі хадзіць на вяселлі, дажынкі, кірмашы. І як сказаў ягоны сябар Ігнат Дамейка, што менавіта бедная страха і народная песня распалілі ў яго грудзях першае паэтычнае натхненне.

Хата бацькоў, Курган Бессмертия и история несбывшейся любви. Самое интересное из жизни Адама Мицкевича в Новогрудке-5

Здесь Мицкевича пронзили стрелы амура. Музой стала Мария Верещак. Та самая Зося из «Пана Тадеуша». Но, в отличие от поэмы, дело не закончилось хэппи эндом. Их словно свели небеса – родились в один день с разницей в год. Увы, родители выбрали для девушки жениха под стать – графа Путканера. Несмотря на оковы, парочка встречалась тайком. И после замужества поэт посвящал любимой стихи.

Хата бацькоў, Курган Бессмертия и история несбывшейся любви. Самое интересное из жизни Адама Мицкевича в Новогрудке-7

Николай Гайба:
Калі Міцкевіч жыў у Рыме, атрымаў пісьмо ад Ігнація Дамейкі. І ў канцы пісьма было некалькі радкоў рукой Марыі. І ў адказ у пісьме Адам піша: убачыўшы яе почырк, я плакаў як дзіця, больш не зможам убачыцца, але ніхто ў гэтым свеце мне яе не заменіць.

Хата бацькоў, Курган Бессмертия и история несбывшейся любви. Самое интересное из жизни Адама Мицкевича в Новогрудке-9

Творчество Мицкевича – энциклопедия белорусской жизни. Там не только упоминаются родные просторы с Налибокской пущей и деревеньками Новогрудчины, но и отдельной строчкой проходит кухня. А все потому, что в родном доме всегда пахло свежей выпечкой. Мицкевич был истинным кофеманом. С деревенскими сливками – смакота. Кстати, посуда оригинальная. Вероятно, помнит довольного, сытого классика.

Хата бацькоў, Курган Бессмертия и история несбывшейся любви. Самое интересное из жизни Адама Мицкевича в Новогрудке-11

Ох, сейчас запарю фирменный бигам по-мицкевичски. Тушеная капустка с мяском.

Хата бацькоў, Курган Бессмертия и история несбывшейся любви. Самое интересное из жизни Адама Мицкевича в Новогрудке-13

Марина Мацис, главный хранитель фондов дома-музея Адама Мицкевича в Новогрудке:
Вы апынуліся ў пякарні. Менавіта так гэтае памяшканне ў часы Міцкевіча называлася. Адам Міцкевіч са сваімі братамі вельмі любіў тут бываць. Нашы продкі верылі, што менавіта праз стол ажыццяўляецца сувязь з небам. На стол ставілі толькі самае дарагое і важнае: хлеб, малако, магла стаяць свянцоная вада і свечка.

Хата бацькоў, Курган Бессмертия и история несбывшейся любви. Самое интересное из жизни Адама Мицкевича в Новогрудке-15

– Я смотрю, на столе не только свежий хлеб, но еще и зрелища.
– Яшчэ ў часы Міцкевіча ён быў вядомы, і менавіта так слуга дзед Блажэй захапляў хлопчыкаў, расказваў цудоўныя гісторыі: і страшныя, і вясёлыя. Пры гэтым яшчэ паказваў тэатр цяней.
– И сегодня туристы тоже могут посидеть и посмотреть?
– Абсалютна.

Дом, полный радости и счастья. В музее все воссоздали, как в былые времена. Клеть, флигель, колодец, которому туристы шепчут свои желания. Познавательные квесты, мастер-классы по оберегам. На островке света не заскучаешь.

Хата бацькоў, Курган Бессмертия и история несбывшейся любви. Самое интересное из жизни Адама Мицкевича в Новогрудке-17

Марина Мацис:
Гэтая цудоўная лялька з чырвоным – дабрабыт сямейны. А гэтая парачка, дзяўчына з доўгай касой – здароўе.
– Чем длиннее коса, тем больше счастья.
– Да.

Еще одна Мекка – Курган Бессмертия. Его насыпали поклонники Мицкевича целых семь лет, с 1924-го по 1931-й, свозили землю со всех уголков, где побывал поэт. Местная достопримечательность и отличная обзорная площадка. Взлетаем на высоту 340 метров над уровнем моря. Колесо обозрения.

Хата бацькоў, Курган Бессмертия и история несбывшейся любви. Самое интересное из жизни Адама Мицкевича в Новогрудке-19

Светлана Чубрик, заведующая отделом обслуживания и информации Новогрудской районной библиотеки:
Менавіта 24 снежня штогод, у свой дзень нараджэння, дух Адама Міцкевіча наведвае і Курган Бессмяротнасці, і замак, дзе ён часта любіў бываць, дзе ствараў свае бессмяротныя творы.

Анастасия Макеева:
Нам здесь крыльями машут ветряки.

Светлана Чубрик:
Так. Ветракоў у нас вельмі шмат, і яны ствараюць не толькі прыгожы пейзаж, але і дапамагаюць мясцовай энергетыцы.

Читайте также:

«Эксклюзив – новогрудский квас». Что привезти из города на память?

Говорят, что в стену вмуровано настоящее яйцо дракона. Рассказываем о легендарных замках Новогрудка

В Свитязи живут русалки, а дуб-тройник исполняет заветные желания. Какие природные чудеса есть в Новогрудке?

# Белорусские писатели # Адам Мицкевич # Новости Гродно и Гродненской области

Другие новости рубрики

Все новости
Плачу налоги, но где дороги? Анонс программы «Решение есть!»
22 июля 2022 08:57

Плачу налоги, но где дороги? Анонс программы «Решение есть!»

Александр Лукашенко посетит торговый центр «Столица»
22 июля 2022 07:36

Александр Лукашенко посетит торговый центр «Столица»

«Освобождение от излишков». В Старых Дорогах распродают технику Вооружённых Сил
22 июля 2022 07:25

«Освобождение от излишков». В Старых Дорогах распродают технику Вооружённых Сил