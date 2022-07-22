Хата бацькоў, Курган Бессмертия и история несбывшейся любви. Самое интересное из жизни Адама Мицкевича в Новогрудке

Там майго сэрца мілая Айчына, туды я ад турботы і ад забаў люблю ўцякаць. Ляжу там пад дубамі, сяджу сярод духмяных траў, ганяюся за матылямі.

Новогрудчина – колыбель Адама Мицкевича. Звезда будущего поэта зажглась на хуторе Заосье 24 декабря 1798-го. Здесь пронеслось детство на санках, с песнями няни Гансевской и сказками слуги Блажея. На фундаментах родительского дома возвели музей. Пять комнат от детской до гостиной – путеводитель по жизни и творчеству. Куда бы ни забросила судьба гения, в поэмах пела родина, сообщили в программе «Земля памяти» на СТВ.

Николай Гайба, научный сотрудник дома-музея Адама Мицкевича в Новогрудке:

Калі Міцкевічу ў Парыжу паказалі нейкі фальклорны зборнік з нашых земляў, ён сказаў: я амаль усе песні чуў у бацькоўскім доме. Ён з сябрамі – Ян Чачот, блізкі сябар – любілі хадзіць на вяселлі, дажынкі, кірмашы. І як сказаў ягоны сябар Ігнат Дамейка, што менавіта бедная страха і народная песня распалілі ў яго грудзях першае паэтычнае натхненне.

Здесь Мицкевича пронзили стрелы амура. Музой стала Мария Верещак. Та самая Зося из «Пана Тадеуша». Но, в отличие от поэмы, дело не закончилось хэппи эндом. Их словно свели небеса – родились в один день с разницей в год. Увы, родители выбрали для девушки жениха под стать – графа Путканера. Несмотря на оковы, парочка встречалась тайком. И после замужества поэт посвящал любимой стихи.

Николай Гайба:

Калі Міцкевіч жыў у Рыме, атрымаў пісьмо ад Ігнація Дамейкі. І ў канцы пісьма было некалькі радкоў рукой Марыі. І ў адказ у пісьме Адам піша: убачыўшы яе почырк, я плакаў як дзіця, больш не зможам убачыцца, але ніхто ў гэтым свеце мне яе не заменіць.

Творчество Мицкевича – энциклопедия белорусской жизни. Там не только упоминаются родные просторы с Налибокской пущей и деревеньками Новогрудчины, но и отдельной строчкой проходит кухня. А все потому, что в родном доме всегда пахло свежей выпечкой. Мицкевич был истинным кофеманом. С деревенскими сливками – смакота. Кстати, посуда оригинальная. Вероятно, помнит довольного, сытого классика.

Ох, сейчас запарю фирменный бигам по-мицкевичски. Тушеная капустка с мяском.

Марина Мацис, главный хранитель фондов дома-музея Адама Мицкевича в Новогрудке:

Вы апынуліся ў пякарні. Менавіта так гэтае памяшканне ў часы Міцкевіча называлася. Адам Міцкевіч са сваімі братамі вельмі любіў тут бываць. Нашы продкі верылі, што менавіта праз стол ажыццяўляецца сувязь з небам. На стол ставілі толькі самае дарагое і важнае: хлеб, малако, магла стаяць свянцоная вада і свечка.

– Я смотрю, на столе не только свежий хлеб, но еще и зрелища.

– Яшчэ ў часы Міцкевіча ён быў вядомы, і менавіта так слуга дзед Блажэй захапляў хлопчыкаў, расказваў цудоўныя гісторыі: і страшныя, і вясёлыя. Пры гэтым яшчэ паказваў тэатр цяней.

– И сегодня туристы тоже могут посидеть и посмотреть?

– Абсалютна. Дом, полный радости и счастья. В музее все воссоздали, как в былые времена. Клеть, флигель, колодец, которому туристы шепчут свои желания. Познавательные квесты, мастер-классы по оберегам. На островке света не заскучаешь.