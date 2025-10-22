Германия поможет Латвии заминировать границу с Беларусью

Латвия решила привлечь к защите своей страны союзников по НАТО. Как сообщили в министерстве обороны, Германия поможет балтийской республике заминировать границу с Беларусью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но не бескорыстно. В ФРГ согласились продать Риге системы дистанционного минирования. Их можно использовать как для обороны, так и для наступления, в частности, для быстрого отсечения противника от линий снабжения. Берлин оценил свою помощь в 50 миллионов евро.

Из-за плачевного состояния казны в Министерстве обороны Латвии для финансирования проекта решили привлечь местные предприятия и компании, которые должны оплатить как минимум 30 % стоимости этого проекта. Остается добавить, что в 2026 году оборонный бюджет Латвии составит более 2 миллиардов евро и достигнет почти 5 % ВВП.