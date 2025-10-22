Лукашенко заслушал доклад Кочановой, основная тема – мониторинг в торговле

Президент 22 октября заслушал доклад Натальи Кочановой. Его основной темой стал мониторинг сферы торговли на местах и процессов ценообразования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По поручению Президента такую работу осуществляют Совет Республики и Палата представителей. Руководители палат парламента регулярно докладывают главе государства актуальный срез информации по данным темам. В частности, раз в месяц отчет о результатах мониторинга Президенту направляет Палата представителей. На этих же вопросах было сконцентрировано внимание и во время доклада председателя Совета Республики: справедливость в вопросах ценообразования, организация торговли в регионах и сельской местности, настроения в обществе в целом и проблемные вопросы, волнующие население.

Виктория Ходосок, политический обозреватель СТВ:

Важный вопрос, который постоянно на контроле Президента, и в вашем докладе также о нем шла речь, – это торговля и особенно ценообразование. И Совет Республики, и Палата представителей серьезно вовлечены в процесс мониторинга по этой теме на местах. Что доложили главе государства по этому важнейшему направлению?

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы, члены Совета Республики, проводим мониторинг работы и функционирования торговых объектов во всех регионах нашей страны. Мониторингом охвачены 700 торговых объектов, из них 116 в сельской местности. Конечно, прежде всего мы делаем акцент на наличии торговых объектов. Если таковых нет, то это должны быть автолавки, и люди должны иметь возможность приобрести качественный товар в любом регионе нашей страны.

Второй вопрос не менее важный. Конечно, это ценообразование. Четкая поставлена задача главой государства – справедливая цена. Люди должны приобретать товар не по завышенным ценам, но и ассортиментный перечень, что немаловажно. Конечно, мы обращаем внимание на наличие белорусских товаров в наших магазинах. Недопустимо, когда, имея столько предприятий, которые выпускают свои хорошие, качественные продукты питания, товары народного потребления, иногда мы не видим их в наших магазинах. Поэтому состоялся подробный доклад по вопросам торгового обеспечения во всех регионах нашей страны.

Кроме того, Наталья Кочанова доложила главе государства блок кадровых вопросов, которые входят в компетенцию Совета Республики.