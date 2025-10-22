В декабре Белорусская валютно-фондовая биржа запустит финансовый маркетплейс

На нашем рынке появились «серебряные» и «платиновые» облигации. Белорусская валютно-фондовая биржа выпустила ценные бумаги, стоимость которых привязана к драгоценным металлам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летом был произведен первый выпуск «золотых» облигаций. Инвесторы, которые в них вложились, получили хороший доход, поэтому было решено продолжить выпуск ценных бумаг, которые привязаны к драгметаллам и уже сегодня стартовали торги ими. Цена формируется исходя из стоимости, которую устанавливает Национальный банк на драгметаллы.

Андрей Аухименя, председатель правления Белорусской валютно-фондовой биржи:

Если говорить об облигациях, привязанных к платине, они привязаны к одному грамму платины, поскольку металл дорогостоящий. Серебро немного дешевле, поэтому там 100 грамм за одну облигацию. Сами драгметаллы эти тоже показывают рост, поскольку они используются не только как драгоценные металлы, но и как технические металлы, которые используются в производстве.

Вероника Санкович, заместитель директора компании-эмитента:

На чем зарабатывает инвестор? Когда он приобретает классические облигации, он получает процентный доход в определенные даты – раз в квартал, раз в полгода либо при погашении. В данном случае, приобретая облигации, привязанные к стоимости металла, инвестор зарабатывает на росте стоимости либо серебра, либо платины, либо уже золота, которое сейчас активно продается.