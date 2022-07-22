Александр Лукашенко посетит торговый центр «Столица»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 22 июля посетит торговый центр «Столица». Президенту доложат о положении дел в комплексе. Как раз сейчас у «подземного города» апгрейд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 22 июля посетит торговый центр «Столица». Президенту доложат о положении дел в комплексе. Как раз сейчас у «подземного города» апгрейд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для работы на площадке привлекается все больше белорусских марок. Среди отечественных производителей – известные многим бренды текстиля, продуктов питания, косметики. Ожидается, что Александр Лукашенко посетит ряд торговых павильонов. Среди них и недавно открытый на верхнем уровне центра магазин мерча Первого.
Больше подробностей – в нашем следующем выпуске.