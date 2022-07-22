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Александр Лукашенко посетит торговый центр «Столица»

22 июля 2022 07:36
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 22 июля посетит торговый центр «Столица». Президенту доложат о положении дел в комплексе. Как раз сейчас у «подземного города» апгрейд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко посетит торговый центр «Столица»-1

Для работы на площадке привлекается все больше белорусских марок. Среди отечественных производителей – известные многим бренды текстиля, продуктов питания, косметики. Ожидается, что Александр Лукашенко посетит ряд торговых павильонов. Среди них и недавно открытый на верхнем уровне центра магазин мерча Первого.

Больше подробностей – в нашем следующем выпуске.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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