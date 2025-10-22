Крутой о работе АПК Витебщины: этот клубок проблем и долгов очень беспокоит Президента

Какие темы станут главными на предстоящем совещании по обеспечению устойчивого развития Витебской области, как проводится мониторинг сферы торговли и складывается ситуация с ценообразованием? Александр Лукашенко заслушал доклады главы Администрации Президента Дмитрия Крутого и председателя Совета Республики Национального собрания Натальи Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Были отдельно рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью интеграционных структур и агропромышленного комплекса в целом, в том числе проблема падежа скота. В свое время в регионе взяли курс на создание интеграционных структур: убыточные и низкорентабельные хозяйства присоединяли к крупным, успешным предприятиям, где в основе была выстроенная производственная цепочка – от поля до готовой продукции. В процессе работы важными были три принципа: качество, технологии и эффективность. Сегодня в регионе действуют шесть таких объединений, однако не все развивается так гладко, как планировалось.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

Есть полная раскладка экономических результатов, которых они достигли. Что-то получилось, но в целом у руководителя страны есть большая неудовлетворенность от итогов их текущей работы. Потому что, кроме реорганизации и массированной такой господдержки, которая запрашивалась, и фактически, невзирая на сложные обстоятельства и того периода, и 2020 года, вы помните прекрасно, что это было за время. Насколько сложно было выкраивать эти деньги. Тем не менее, все, что запрашивала Витебщина, было выделено.

Под это, как встречное обязательство, была разработана программа развития сельского хозяйства Витебской области до 2035 года. Где по годам были расписаны объемы производства и переработки продукции, выручка от которых должна была стать основой для погашения вот этих всех долговых обязательств, отсроченных и рассроченных на очень длительном временном цикле.

На сегодня примерно 30 % организаций сельскохозяйственных, которые входят в шесть интеграционных структур, а этих в целом сельхозорганизаций более 100, но 30 % из них сегодня работают с убытками. Закредитовалась переработка, которая вынуждена авансировать была вот эти сельхозпредприятия под проведение сельскохозяйственных работ.

И на сегодня этот клубок проблем и долгов очень беспокоит нашего лидера, потому что тот проект документа, который будет выноситься на совещание, по большому счету он предлагает третий уже этап реорганизации, когда мы вместо агропромышленных объединений создадим два холдинга по мясному и молочному направлению.

И снова запрашивается дополнительный пакет государственной поддержки, связанный с очередными рассрочками и отсрочками, либо списанием штрафов, пени за энергетику, за исполненные гарантии правительства, ну и ряд других направлений.