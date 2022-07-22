«Освобождение от излишков». В Старых Дорогах распродают технику Вооружённых Сил

Новости Беларуси. Уникальный шанс приобрести военный раритет или редкие запчасти. В Старых Дорогах распродавали ненужную технику и имущество Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксклюзивная выставка-продажа вызвала небывалый ажиотаж. За день ее посетили 189 человек. Перед началом мероприятия гостей ознакомили с ассортиментом армейского имущества, а также порядком его приобретения. На выбор несколько сотен образцов, востребованных в народном хозяйстве и у частных предпринимателей.

Анатолий Косовец, заместитель начальника главного финансово-экономического управления Министерства обороны:

Реализации подлежит то имущество, которое отслужило свой срок, выполнило свою задачу, выработало ресурс, подлежит утилизации или реализации. Реализация является наиболее эффективным способом освобождения от излишков. Она не требует никаких затрат. Мы напрямую выставляем и получаем денежные средства, которые направляются на развитие материально-технической базы Вооруженных Сил.