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«Освобождение от излишков». В Старых Дорогах распродают технику Вооружённых Сил

22 июля 2022 07:25
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Новости Беларуси. Уникальный шанс приобрести военный раритет или редкие запчасти. В Старых Дорогах распродавали ненужную технику и имущество Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Освобождение от излишков». В Старых Дорогах распродают технику Вооружённых Сил-1

Эксклюзивная выставка-продажа вызвала небывалый ажиотаж. За день ее посетили 189 человек. Перед началом мероприятия гостей ознакомили с ассортиментом армейского имущества, а также порядком его приобретения. На выбор несколько сотен образцов, востребованных в народном хозяйстве и у частных предпринимателей.

«Освобождение от излишков». В Старых Дорогах распродают технику Вооружённых Сил-3

Анатолий Косовец, заместитель начальника главного финансово-экономического управления Министерства обороны:
Реализации подлежит то имущество, которое отслужило свой срок, выполнило свою задачу, выработало ресурс, подлежит утилизации или реализации. Реализация является наиболее эффективным способом освобождения от излишков. Она не требует никаких затрат. Мы напрямую выставляем и получаем денежные средства, которые направляются на развитие материально-технической базы Вооруженных Сил.

«Освобождение от излишков». В Старых Дорогах распродают технику Вооружённых Сил-5

Выставка работает по принципу: пришел, увидел, купил. Благодаря налаженной системе логистики оформление покупки происходит за минимальное время. Документы купли-продажи оформляются на месте со специалистами компании «Белспецконтракт». Для выезда в банк предоставляется транспорт, чтобы оперативно произвести оплату. Так что уехать на раритете можно уже в день посещения выставки.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Новости Минска и Минской области

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