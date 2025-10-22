По 30 млн упаковок в год – побывали на одном из ведущих фармзаводов Беларуси

Доля отечественных лекарств на внутреннем рынке растет. На передовой биобезопасности страны только в Несвижском районе стоят пять фармацевтических компаний, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На предприятии в 2025 году на рынок выпустили восемь новых лекарственных препаратов. В производство внедряют передовые технологии, расширяют мощности. Также работают над созданием инновационной продукции для кардиохирургии. Тему продолжит Анна Куртасова.

На этом участке выпускают лиофильно высушенные медпрепараты с длительным сроком хранения. Новый цех ввели недавно. Лекарственные средства предназначены для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и печени. Некоторые препараты широко используют спортсмены для восстановления организма после длительных тренировок.

Михаил Шашко, начальник производства совместного белорусско-голландского фармпредприятия:

Увеличили выпуск примерно в три-четыре раза, и эта тенденция развивается. Спрос есть не только на белорусский рынок, но и на экспорт. Объемы выпуска на данном участке будут увеличены в два раза. Фармпредприятие в Несвиже – одно из ведущих в стране. Здесь полный цикл производства: от поиска молекулы, получения субстанций до серийного выпуска лекарств. На линейке препараты для лечения кардиологических, неврологических заболеваний, инфекций.

Виталий Рацкевич, заведующий химико-аналитической лабораторией совместного белорусско-голландского фармпредприятия:

Все участки, на которых производятся наши лекарственные препараты, имеют сертификаты GMP. Соответственно, наша лаборатория аккредитована. У нас есть также научно-фармацевтическая лаборатория, которая занимается непосредственно разработками, внедрением новых методик, созданием новых препаратов. На данный момент мы разработали новую серию препарата для лечения онкологических заболеваний.

Фармзавод входит в четверку лидеров по объемам производства и реализации препаратов. В год здесь выпускают 30 миллионов упаковок различных форм. Четверть всего производства занимают инфузионные растворы. Предприятие обеспечивает внутренний рынок отечественными медпрепаратами. Растет доля и экспорта.