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По 30 млн упаковок в год – побывали на одном из ведущих фармзаводов Беларуси

22 октября 2025 14:40
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Доля отечественных лекарств на внутреннем рынке растет. На передовой биобезопасности страны только в Несвижском районе стоят пять фармацевтических компаний, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

На предприятии в 2025 году на рынок выпустили восемь новых лекарственных препаратов. В производство внедряют передовые технологии, расширяют мощности. Также работают над созданием инновационной продукции для кардиохирургии.

Тему продолжит Анна Куртасова.

По 30 млн упаковок в год – побывали на одном из ведущих фармзаводов Беларуси-2

На этом участке выпускают лиофильно высушенные медпрепараты с длительным сроком хранения. Новый цех ввели недавно. Лекарственные средства предназначены для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и печени. Некоторые препараты широко используют спортсмены для восстановления организма после длительных тренировок.

По 30 млн упаковок в год – побывали на одном из ведущих фармзаводов Беларуси-4

Михаил Шашко, начальник производства совместного белорусско-голландского фармпредприятия:
Увеличили выпуск примерно в три-четыре раза, и эта тенденция развивается. Спрос есть не только на белорусский рынок, но и на экспорт. Объемы выпуска на данном участке будут увеличены в два раза.

Фармпредприятие в Несвиже – одно из ведущих в стране. Здесь полный цикл производства: от поиска молекулы, получения субстанций до серийного выпуска лекарств. На линейке препараты для лечения кардиологических, неврологических заболеваний, инфекций.

По 30 млн упаковок в год – побывали на одном из ведущих фармзаводов Беларуси-6

Виталий Рацкевич, заведующий химико-аналитической лабораторией совместного белорусско-голландского фармпредприятия:
Все участки, на которых производятся наши лекарственные препараты, имеют сертификаты GMP. Соответственно, наша лаборатория аккредитована. У нас есть также научно-фармацевтическая лаборатория, которая занимается непосредственно разработками, внедрением новых методик, созданием новых препаратов. На данный момент мы разработали новую серию препарата для лечения онкологических заболеваний.

По 30 млн упаковок в год – побывали на одном из ведущих фармзаводов Беларуси-8

Фармзавод входит в четверку лидеров по объемам производства и реализации препаратов. В год здесь выпускают 30 миллионов упаковок различных форм. Четверть всего производства занимают инфузионные растворы. Предприятие обеспечивает внутренний рынок отечественными медпрепаратами. Растет доля и экспорта.

По 30 млн упаковок в год – побывали на одном из ведущих фармзаводов Беларуси-10

С начала года объем выпускаемых препаратов увеличился на 33 % к уровню 2024-го. Растут производственные мощности. Недавно ввели инновационный цех по изготовлению антибиотиков. Кроме того, предприятие освоило выпуск биопротезов сердечных клапанов, которые уже применили на практике и планируют расширить их выпуск.

Подробнее смотрите в видео.

# производство # Михаил Шашко # Белорусские лекарства

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