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Неизвестный открыл стрельбу в центре Белграда – есть пострадавший

22 октября 2025 13:42
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Чрезвычайное происшествие в Сербии. В центре Белграда перед зданием парламента неизвестный открыл стрельбу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщается об одном пострадавшем.

По данным полиции, мужчина внезапно достал пистолет и открыл огонь по прохожим. После этого забросил оружие в одну из находившихся рядом палаток сторонников президента Сербии Александра Вучича и поджег ее, из-за чего возник пожар. Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника.

Сейчас выясняются личность и мотивы задержанного. Район происшествия оцеплен, там работают следователи и криминалисты. Пострадавший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

# ЧП

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