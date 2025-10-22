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Вопросов очень много – Крутой рассказал о подготовке большого совещания в Витебской области

22 октября 2025 13:52
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Какие темы станут главными на предстоящем совещании по обеспечению устойчивого развития Витебской области, как проводится мониторинг сферы торговли и складывается ситуация с ценообразованием? Александр Лукашенко заслушал доклады главы Администрации Президента Дмитрия Крутого и председателя Совета Республики Национального собрания Натальи Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросов очень много – Крутой рассказал о подготовке большого совещания в Витебской области-2

Глава Администрации Президента Беларуси доложил сразу по нескольким стратегически важным темам. Главной из них была подготовка большого совещания по обеспечению устойчивого развития Витебской области, которое состоится в конце этой недели.

Президенту был доложен план предстоящей работы, главные пункты которого – предметные отчеты областного руководства по основным направлениям. Обсуждены также вопросы, которые требуют постоянного внимания и контроля. Речь о серьезных решениях, которые принимались по Витебской области ранее в сфере АПК, работа промышленного сектора и ситуация на проблемных предприятиях, а главное – программа развития региона. Все эти направления находятся на особом контроле, и 24 октября на совещании по каждому из них предстоит отдельный разговор. Это подчеркнул Александр Лукашенко, заслушивая доклад главы Администрации Президента.

Вопросов очень много – Крутой рассказал о подготовке большого совещания в Витебской области-4

Дмитрий Николаевич, уже проанонсировано – большое совещание в Витебской области пройдет буквально на днях. Судя по всему, готовилось оно давно и серьезно, потому что и сам Президент не раз анонсировал. Хочется у вас сперва уточнить предысторию этого вопроса. Почему так много уделяется внимания региону, Витебской области? На какой стадии сейчас подготовка этого совещания? Ну и чего от него ждем?

Вопросов очень много – Крутой рассказал о подготовке большого совещания в Витебской области-6

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Сегодня Президент действительно заслушал информацию о ходе подготовки данного мероприятия. На самом деле история этого вопроса тянется уже фактически год. Еще посещая Полоцк в прошлом году на областных «Дожинках», Президент потребовал от руководства области детально разобраться с ситуацией в каждом 21 районе Витебщины. И выработать понятную, простую и доступную фактически людям программу развития каждого района, не только Витебской области в целом.

И с тех пор, собственно, началась работа, где-то весной руководитель региона представил данную программу – Президент условно ее называет программой возрождения Витебщины – на стол нашему лидеру. Но оказалось, что большинство мероприятий абсолютно не проработаны, как Президент емко отметил, что это было фактически прожектерство, и он отправил эти документы на доработку. Фактически полгода велась эта доработка, и на самом деле мероприятие, которое предстоит в пятницу, будет комплексным. 

Первый крупный вопрос – это вот эта программа развития Витебщины до 2030 года. Регион хронически не выполняет все доводимые основные параметры социально-экономического развития. Валовый-региональный продукт фактически ни разу за пятилетку Витебщина не выполнила. Сегодня Президент отметил, что очень высокий уровень запасов готовой продукции на складах – более 100 %. Это, наверное, самый высокий в нашей республике. Есть проблемы с отдельными знаковыми предприятиями. Это «Белвест», «Витебскдрев», Полоцкий молочный комбинат.

Работники отдельных из них готовят даже коллективное обращение на нашего лидера с просьбой разобраться, что там происходит. Отдельно Президента беспокоит ситуация на Оршанском льнокомбинате, к которому присоединилась барановичская БПХО в рамках отдельного такого холдинга. Вопросов на самом деле по программе развития Витебщины очень-очень много.

# Дмитрий Крутой # Александр Лукашенко # Государственная политика

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