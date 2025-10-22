Вопросов очень много – Крутой рассказал о подготовке большого совещания в Витебской области

Какие темы станут главными на предстоящем совещании по обеспечению устойчивого развития Витебской области, как проводится мониторинг сферы торговли и складывается ситуация с ценообразованием? Александр Лукашенко заслушал доклады главы Администрации Президента Дмитрия Крутого и председателя Совета Республики Национального собрания Натальи Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенту был доложен план предстоящей работы, главные пункты которого – предметные отчеты областного руководства по основным направлениям. Обсуждены также вопросы, которые требуют постоянного внимания и контроля. Речь о серьезных решениях, которые принимались по Витебской области ранее в сфере АПК, работа промышленного сектора и ситуация на проблемных предприятиях, а главное – программа развития региона. Все эти направления находятся на особом контроле, и 24 октября на совещании по каждому из них предстоит отдельный разговор. Это подчеркнул Александр Лукашенко, заслушивая доклад главы Администрации Президента.

Глава Администрации Президента Беларуси доложил сразу по нескольким стратегически важным темам. Главной из них была подготовка большого совещания по обеспечению устойчивого развития Витебской области, которое состоится в конце этой недели.

Дмитрий Николаевич, уже проанонсировано – большое совещание в Витебской области пройдет буквально на днях. Судя по всему, готовилось оно давно и серьезно, потому что и сам Президент не раз анонсировал. Хочется у вас сперва уточнить предысторию этого вопроса. Почему так много уделяется внимания региону, Витебской области? На какой стадии сейчас подготовка этого совещания? Ну и чего от него ждем?

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

Сегодня Президент действительно заслушал информацию о ходе подготовки данного мероприятия. На самом деле история этого вопроса тянется уже фактически год. Еще посещая Полоцк в прошлом году на областных «Дожинках», Президент потребовал от руководства области детально разобраться с ситуацией в каждом 21 районе Витебщины. И выработать понятную, простую и доступную фактически людям программу развития каждого района, не только Витебской области в целом.

И с тех пор, собственно, началась работа, где-то весной руководитель региона представил данную программу – Президент условно ее называет программой возрождения Витебщины – на стол нашему лидеру. Но оказалось, что большинство мероприятий абсолютно не проработаны, как Президент емко отметил, что это было фактически прожектерство, и он отправил эти документы на доработку. Фактически полгода велась эта доработка, и на самом деле мероприятие, которое предстоит в пятницу, будет комплексным.

Первый крупный вопрос – это вот эта программа развития Витебщины до 2030 года. Регион хронически не выполняет все доводимые основные параметры социально-экономического развития. Валовый-региональный продукт фактически ни разу за пятилетку Витебщина не выполнила. Сегодня Президент отметил, что очень высокий уровень запасов готовой продукции на складах – более 100 %. Это, наверное, самый высокий в нашей республике. Есть проблемы с отдельными знаковыми предприятиями. Это «Белвест», «Витебскдрев», Полоцкий молочный комбинат.

Работники отдельных из них готовят даже коллективное обращение на нашего лидера с просьбой разобраться, что там происходит. Отдельно Президента беспокоит ситуация на Оршанском льнокомбинате, к которому присоединилась барановичская БПХО в рамках отдельного такого холдинга. Вопросов на самом деле по программе развития Витебщины очень-очень много.