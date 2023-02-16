Гусаков об открытии «Беларуси интеллектуальной» в Гомеле: для науки это и подъём, и имидж, и авторитет

Новости Беларуси. «Беларусь интеллектуальная» отправилась в регионы. Первым областным центром, который принимает масштабную выставку достижений белорусской науки, стал Гомель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже сегодня, 16 февраля, экспозиция распахнет свои двери для гостей.

Юго-восточный регион стал первым после столицы, где презентуют уникальную экспозицию. На протяжении четырех дней у гомельчан появится возможность оценить разработки инноваторов со всей страны.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Эта идея Президента, чтобы развернуть в регионах, для нашей науки вообще и подъем, и представительство ее, и имидж, авторитет. Мы можем показать по-настоящему нашему обществу все, на что способна наша белорусская наука. Плюс еще и разработки предприятий, отраслей и университетов. Это очень важно, мы все это очень положительно воспринимаем. И с энтузиазмом это дело сейчас будем организовывать.