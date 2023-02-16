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Гусаков об открытии «Беларуси интеллектуальной» в Гомеле: для науки это и подъём, и имидж, и авторитет

16 февраля 2023 06:26
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Новости Беларуси. «Беларусь интеллектуальная» отправилась в регионы. Первым областным центром, который принимает масштабную выставку достижений белорусской науки, стал Гомель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже сегодня, 16 февраля, экспозиция распахнет свои двери для гостей.

Гусаков об открытии «Беларуси интеллектуальной» в Гомеле: для науки это и подъём, и имидж, и авторитет-1

Юго-восточный регион стал первым после столицы, где презентуют уникальную экспозицию. На протяжении четырех дней у гомельчан появится возможность оценить разработки инноваторов со всей страны.

Гусаков об открытии «Беларуси интеллектуальной» в Гомеле: для науки это и подъём, и имидж, и авторитет-4

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Эта идея Президента, чтобы развернуть в регионах, для нашей науки вообще и подъем, и представительство ее, и имидж, авторитет. Мы можем показать по-настоящему нашему обществу все, на что способна наша белорусская наука. Плюс еще и разработки предприятий, отраслей и университетов. Это очень важно, мы все это очень положительно воспринимаем. И с энтузиазмом это дело сейчас будем организовывать.

Гусаков об открытии «Беларуси интеллектуальной» в Гомеле: для науки это и подъём, и имидж, и авторитет-7

Кроме стендов, ранее показанных в Минске, свое место в манеже займут и новые экспонаты. Каждый регион, который примет у себя «Беларусь интеллектуальную», сделает акцент на местных исследованиях и проектах. Так, Гомельскую область представят 23 организации: университеты, научные институты и предприятия. Они подготовили 110 новых разработок, которые должны удивить гостей.

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# Белорусская наука # общество # Владимир Гусаков # Александр Лукашенко # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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