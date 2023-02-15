«Можно пройти в течение рабочего дня». Какие обследования включены в диспансеризацию?
Болезнь гораздо легче предупредить, чем потом лечить. Поэтому так важно вовремя проходить необходимые обследования, чтобы исключить возможные риски. Минздрав Беларуси разработал новые подходы к диспансеризации. В 2023 году пройти профилактический осмотр придется всем категориям населения – от новорожденных до пожилых людей, даже если не выявлено никаких заболеваний. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, что большинство боятся именно ходить в поликлинику или какое-то учреждение здравоохранения, потому что там огромные очереди просто. Мы заявляем о том, что диспансеризацию можно пройти в течении одного дня. Марина, как это будет работать?
Марина Листопад, заведующая отделением общей врачебной практики:
Это начинает уже работать. Для прохождения диспансеризации у нас выделены несколько кабинетов. Этим занимаются доврачебные кабинеты и есть специальный кабинет диспансеризации, который работает в две смены. Пациент, обращаясь в поликлинику, заявляет свое желание пройти диспансеризацию или пришел по приглашению в этот кабинет. Доступ – пожалуйста, пришел, начинается работа с пациентом. Его анкетируют, заполняют анкету – это занимает немного времени. Выявляются факторы риска, по которым он дал какие-то положительные ответы, где-то выявились какие-то отклонения. Выявляется группа, категория рисков по развитию хронических заболеваний. Согласно уже этому риску выдается направление на обследование. Включены в эти обследования: общий анализ крови, общий анализ мочи, может быть, глюкоза, онкологические маркеры такие – простатспецифический антиген для мужчин или тест на скрытую кровь, смотровой кабинет для женщин. Лабораторные анализы, кардиограмму, флюорографию можно пройти в течение рабочего дня. Работают службы тоже в две смены. Если по анкетированию появляется необходимость консультации врача общей практики или какого-то профильного пациента, то сотрудник, медработник, который работает в кабинете, через электронную программу может записать этого человека на прием к нужному специалисту – это в удобное время. Можно попасть сегодня, есть такая возможность, к дежурному или своему врачу, участковому. К специалисту – чаще всего это, конечно же, один-два дня нужно время, чтобы получить результаты анализов уже на руки и конкретно прийти.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Предусмотрен ли на работе выходной день для того, чтобы пройти диспансеризацию или, возможно, это даже будет как-то оплачиваться?
Марина Листопад:
Сейчас же по законодательству организация должна предоставлять один день с сохранением заработной платы для прохождения диспансеризации – это предусмотрено законодательством нашей республики.
Ольга Косякова, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации:
По результатам диспансеризации человеку выдается выписка, в которой написано, что в этот день он прошел диспансеризацию. Человек несет эту выписку на работу – это является основанием для предоставления ему в этот день оплачиваемого выходного дня.
Ольга Шерснева:
Получается, что все равно ты приходишь в поликлинику, где большинство людей больных, и идет такая смесь, то есть ты пришел вроде бы здоровый…
Ольга Косякова:
Диспансерный кабинет – это отдельный кабинет.
Ольга Шерснева:
Вы говорите: флюорографию, анализы, то есть ты же будешь сидеть с больными людьми, получается, или как?
Марина Листопад:
Поток пациентов основной, те же самые лабораторные исследования – это с утра они приходят. В течение рабочего дня практически эти кабинеты не загружены, сейчас нет, чтобы прямо очередь была какая-то капитальная.
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