Наталья Кочанова 23 февраля проведёт личный приём граждан

Обратиться к Наталье Кочановой можно будет не только с житейскими проблемами, но и с полезными инициативами. Воспользоваться такой возможностью могут также индивидуальные предприниматели и представители юридических лиц. Встреча пройдет в Минске по предварительной записи. Она будет вестись 17 и 20 февраля с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. Телефоны на ваших экранах.

Подписывайтесь на нас в Telegram!