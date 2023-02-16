Наталья Кочанова 23 февраля проведёт личный приём граждан

Новости Беларуси. Диалог населения и власти. Председатель Совета Республики 23 февраля проведет личный прием граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Диалог населения и власти. Председатель Совета Республики 23 февраля проведет личный прием граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обратиться к Наталье Кочановой можно будет не только с житейскими проблемами, но и с полезными инициативами. Воспользоваться такой возможностью могут также индивидуальные предприниматели и представители юридических лиц. Встреча пройдет в Минске по предварительной записи. Она будет вестись 17 и 20 февраля с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. Телефоны на ваших экранах.
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