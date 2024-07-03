Губернатор Приморского края поздравил белорусов с Днём Независимости

3 июля – дата, которая много значит не только для граждан нашей страны. Бок о бок с белорусами на фронтах Великой Отечественной с врагом бились россияне. Несмотря на свою удаленность от основных театров военных действий, свой вклад в победу над нацистской Германией вносили и жители Приморья, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В годы войны на фронт ушли более 200 тысяч приморцев, а предприятия края обеспечивали солдат всем необходимым, став далеким, но надежным тылом борьбы с немецкими захватчиками. Сегодня поздравления белорусам направил глава этого российского региона.