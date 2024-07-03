Губернатор Приморского края поздравил белорусов с Днём Независимости
3 июля – дата, которая много значит не только для граждан нашей страны. Бок о бок с белорусами на фронтах Великой Отечественной с врагом бились россияне. Несмотря на свою удаленность от основных театров военных действий, свой вклад в победу над нацистской Германией вносили и жители Приморья, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В годы войны на фронт ушли более 200 тысяч приморцев, а предприятия края обеспечивали солдат всем необходимым, став далеким, но надежным тылом борьбы с немецкими захватчиками. Сегодня поздравления белорусам направил глава этого российского региона.
Олег Кожемяко, губернатор Приморского края:
Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков значительно приблизило нашу общую Победу в Великой Отечественной войне, став отправной точкой в возрождении Беларуси, символом непокоренности ее граждан. Наша общая история объединяет судьбы разных поколений и напоминает о том, что в самые тяжелые времена наши народы держались вместе, действовали сообща. У россиян и белорусов общие культурные и духовные ценности – это уважение к семье, патриотизм, защита исторической правды. Наша крепкая дружба помогает создавать прочные политические и экономические связи. Приморье гордится разносторонним партнерством с суверенной, сильной и процветающей Беларусью. Пусть этот знаменательный день вдохновляет нас на новые достижения во благо развития и процветания родной Беларуси.
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