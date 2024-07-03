Иосиф Филидович повторил подвиг Сусанина. Пообщались с правнучкой героя-партизана

Липичанская пуща. Среди болота на острове с 1942-го по 1944-ый год находился партизанский госпиталь, где медики спасли около 600 раненых партизан. Немцы хотели его ликвидировать и под угрозой расправы над семьей заставили местного партизанского связного стать проводником.





Когда немецкие сапоги стали все глубже проваливаться в трясину, фашисты поняли: это ловушка. 70-летний местный житель не собирался их вести к партизанскому госпиталю. От злости каратели его застрелили, но самостоятельно выбраться из болота уже не смогли.





Иосифа Филидовича, который повторил подвиг Сусанина, посмертно наградили медалью «За отвагу». В Дятлово в честь земляка-героя установлен памятник, для местных жителей – пример мужества, а для родственников – гордость. Елена Чайковская – правнучка Иосифа Филидовича.





Елена Чайковская, правнучка Иосифа Филидовича:

Моя семья гордится подвигом моего предка. Мы собираемся все возле памятника. Мы рассказываем детям, как все произошло, как в семье рождался героизм. Наши дети слушают внимательно, задают вопросы, интересуются нашим прошлым, помнят. Я думаю, эта ситуация и формирует любовь к малой родине, любовь к семье, преданность, патриотизм вообще к нашей белорусской земле.