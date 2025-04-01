К 2030 году сеть 4G покроет 99% территории Беларуси
Стандартный набор услуг для удобства пользователей. У всех мобильных операторов Беларуси с этого дня появится так называемый базовый тариф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующий указ Президент подписал еще прошлым летом. Дата тогда называлась та же – начало апреля. Уже известно, что в пакете 200 минут звонков во все сети. Во-вторых, 50 SMS-сообщений. И, наконец, 2 гигабайта интернет-трафика. Что касается стоимости базового социального тарифа, то в зависимости от оператора она составляет около 10 рублей.
Виталий Одорский, представитель сотового оператора:
Мобильные операторы достаточно активно участвовали в определении размера пакетов. То есть мы предлагали различные комбинации – 2 гигабайта, 5 гигабайтов, 1 гигабайт. Соответственно, методом экспертным было определено, что набор услуг будет составлять 2 гигабайта и 200 минут во всей сети.
Еще одно новшество из мира мобильных технологий. С 1 апреля случайные подписки на мобильные услуги и сервисы недоступны. Это определено обновленными правилами оказания услуг электросвязи. Многие белорусы попадали в ситуации, когда случайно могли принять предложение о подписке на тот или иной сервис, всего лишь кликнув по отправленной им ссылке. О том, что человек подписан и платит за услугу деньги, узнавали, только обратив внимание на большой счет за мобильный телефон. Теперь такая случайная подписка станет невозможной.
Дмитрий Корзун, начальник управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Министерства связи и информатизации Беларуси:
Теперь уже инициатива должна идти от самих абонентов. То есть абонент может быть всесторонне информированным, в чем состоит услуга, какие есть преимущества и так далее. Но подход заключается в том, что абонент должен самостоятельно выразить волю на ее подписание. Путем направления USSD-запроса оператору либо SMS, либо путем подписки на эту услугу на официальном сайте самого оператора, либо в его мобильном приложении. А также он может воспользоваться, если у него есть электронная подпись, заключить такое соглашение с использованием этой электронной подписи.
Но только базовым тарифом дело не ограничится. С 1 апреля государство поднимает планку требований к качеству связи. Уже утверждены целевые показатели: к 2030 году сеть 4G должна покрыть 99 % территории страны, а скорость интернета вырасти в разы, особенно за пределами крупных городов.