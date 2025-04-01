К 2030 году сеть 4G покроет 99% территории Беларуси

Стандартный набор услуг для удобства пользователей. У всех мобильных операторов Беларуси с этого дня появится так называемый базовый тариф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ Президент подписал еще прошлым летом. Дата тогда называлась та же – начало апреля. Уже известно, что в пакете 200 минут звонков во все сети. Во-вторых, 50 SMS-сообщений. И, наконец, 2 гигабайта интернет-трафика. Что касается стоимости базового социального тарифа, то в зависимости от оператора она составляет около 10 рублей.

Виталий Одорский, представитель сотового оператора:

Мобильные операторы достаточно активно участвовали в определении размера пакетов. То есть мы предлагали различные комбинации – 2 гигабайта, 5 гигабайтов, 1 гигабайт. Соответственно, методом экспертным было определено, что набор услуг будет составлять 2 гигабайта и 200 минут во всей сети. Еще одно новшество из мира мобильных технологий. С 1 апреля случайные подписки на мобильные услуги и сервисы недоступны. Это определено обновленными правилами оказания услуг электросвязи. Многие белорусы попадали в ситуации, когда случайно могли принять предложение о подписке на тот или иной сервис, всего лишь кликнув по отправленной им ссылке. О том, что человек подписан и платит за услугу деньги, узнавали, только обратив внимание на большой счет за мобильный телефон. Теперь такая случайная подписка станет невозможной.