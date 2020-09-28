Как постирать верхнюю одежду в домашних условиях? Советует технолог химчистки

Первые заморозки и промозглая погода – повод расчехлить теплую одежду, рассказали в программе «Плюс-минус». Кашемировое пальто, дубленка или пуховик. Как правильно почистить одежду? Советы эксперта.

Олеся Куск, главный технолог химчистки:

Прежде чем приступить к очистке верхней одежды в домашних условиях, необходимо обратить внимание на маркировочную ленту. Куртки, пальто, которые утеплены искусственным наполнителем, как синтепон, файбертек, можно обрабатывать в домашних условиях. Для этого мы изделие осматриваем на предмет пятен. Хозяйственным мылом либо жидким моющим средством мы особо загрязненные места зачищаем, не применяя сильного механического воздействия.

Чтобы сохранить имеющуюся фурнитуру, украшения на изделии, мы закрываем все молнии, кнопки и выворачиваем изделие на изнаночную сторону. Стирать такие изделия можно при температуре 30-40°C нейтральным моющим средством.