Прямой эфир

Как постирать верхнюю одежду в домашних условиях? Советует технолог химчистки

28 сентября 2020 12:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Первые заморозки и промозглая погода – повод расчехлить теплую одежду, рассказали в программе «Плюс-минус». Кашемировое пальто, дубленка или пуховик. 

Как правильно почистить одежду? Советы эксперта.  

Как постирать верхнюю одежду в домашних условиях? Советует технолог химчистки-1

Олеся Куск, главный технолог химчистки:  
Прежде чем приступить к очистке верхней одежды в домашних условиях, необходимо обратить внимание на маркировочную ленту. Куртки, пальто, которые утеплены искусственным наполнителем, как синтепон, файбертек, можно обрабатывать в домашних условиях. Для этого мы изделие осматриваем на предмет пятен. Хозяйственным мылом либо жидким моющим средством мы особо загрязненные места зачищаем, не применяя сильного механического воздействия.  

Как постирать верхнюю одежду в домашних условиях? Советует технолог химчистки-4

Чтобы сохранить имеющуюся фурнитуру, украшения на изделии, мы закрываем все молнии, кнопки и выворачиваем изделие на изнаночную сторону. Стирать такие изделия можно при температуре 30-40°C нейтральным моющим средством.  

Как постирать верхнюю одежду в домашних условиях? Советует технолог химчистки-7

Шерстяные изделия в домашних условиях подвергать стирке нельзя, так как шерсть склонна к сволачиванию. Драповые пальто, шерстяные домашней обработке не подлежат. Если на изделии остались какие-то разводы, затеки белые, возможно, не полностью вымылось моющее средство. Поэтому изделие необходимо подвергать повторному полосканию.  

# Одежда # общество # Олеся Куск # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: Омская область похожа по своему развитию на Беларусь
28 сентября 2020 11:23

Александр Лукашенко: Омская область похожа по своему развитию на Беларусь

Форум регионов Беларуси и России: в Академии наук проанализировали попытки интернет-фальсификации
28 сентября 2020 11:09

Форум регионов Беларуси и России: в Академии наук проанализировали попытки интернет-фальсификации

«Мы хорошо знаем ваши земли». Александр Лукашенко встретился с губернатором Псковской области
28 сентября 2020 11:01

«Мы хорошо знаем ваши земли». Александр Лукашенко встретился с губернатором Псковской области