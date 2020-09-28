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Форум регионов Беларуси и России: в Академии наук проанализировали попытки интернет-фальсификации

28 сентября 2020 11:09
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Новости Беларуси. Продолжает работу VII Форум регионов Беларуси и России. В 2020 году он проходит в формате видеоконференции из-за сложной эпидобстановки. Сотрудничество в различных областях обсуждают парламентарии, эксперты, бизнес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отметим, Форум лично курируют президенты двух стран. 

Форум регионов Беларуси и России: в Академии наук проанализировали попытки интернет-фальсификации-1

Более 100 человек с белорусской и российской сторон принимают участие в работе секции, организованной на БелАЗе. Это руководители регионов, предприятий, ученые. Повестка дня – совместные проекты как фактор стабильного экономического развития Беларуси и России. Рассмотрен большой круг вопросов в экономической сфере, промышленности и науке. Особый акцент – на межрегиональном взаимодействии двух стран.  

Итогом работы секции станут рекомендации по укреплению кооперационных связей между предприятиями. Отдельно подчеркивается: развитие совместного бизнеса видится в обеспечении равных условий работы. Дистанционный формат Форума никак не повлиял на подписание запланированных контрактов.  

Форум регионов Беларуси и России: в Академии наук проанализировали попытки интернет-фальсификации-4

Общее историческое наследие – тема, которая собрала экспертов двух стран в Академии наук. В эти минуты здесь проходит встреча. Тоже в онлайн-формате. Работает одна из тематических секций. Участники анализируют в том числе попытки интернет-фальсификации как исторических фактов, так и целых периодов. Всего заявлено два десятка выступлений. Участие в дискуссии принимают несколько сотен ученых, деятелей культуры и других сфер.  

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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