Форум регионов Беларуси и России: в Академии наук проанализировали попытки интернет-фальсификации

Новости Беларуси. Продолжает работу VII Форум регионов Беларуси и России. В 2020 году он проходит в формате видеоконференции из-за сложной эпидобстановки. Сотрудничество в различных областях обсуждают парламентарии, эксперты, бизнес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отметим, Форум лично курируют президенты двух стран.

Более 100 человек с белорусской и российской сторон принимают участие в работе секции, организованной на БелАЗе. Это руководители регионов, предприятий, ученые. Повестка дня – совместные проекты как фактор стабильного экономического развития Беларуси и России. Рассмотрен большой круг вопросов в экономической сфере, промышленности и науке. Особый акцент – на межрегиональном взаимодействии двух стран.

Итогом работы секции станут рекомендации по укреплению кооперационных связей между предприятиями. Отдельно подчеркивается: развитие совместного бизнеса видится в обеспечении равных условий работы. Дистанционный формат Форума никак не повлиял на подписание запланированных контрактов.