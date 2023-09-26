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Александр Дрозденко: товарооборот Беларуси и Ленинградской области достигнет миллиарда

26 сентября 2023 11:21
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Новости Беларуси. Для многих западных политиков стало настоящим открытием, что мир гораздо шире их узких представлений о нем. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко – губернатору Ленобласти: «Мы с вами всегда договоримся, притом на длительную перспективу»

Александр Дрозденко: товарооборот Беларуси и Ленинградской области достигнет миллиарда-1

Что касается Ленинградской области, сотрудничество с этим регионом образцовое, подчеркнул глава государства. Важно вспомнить, что недавно Александр Лукашенко говорил о создании хабов в отдельных, наиболее успешных в плане сотрудничества регионах России. Даже если судить только по цифрам товарооборота, Ленинградская область может стать одним из таких.

«У нас есть соответствующие компетенции». Лукашенко и Путин договорились о совместном производстве самолетов.

Александр Дрозденко: товарооборот Беларуси и Ленинградской области достигнет миллиарда-4

Губернатор Ленинградской области согласился с такой точкой зрения и подчеркнул, что миллиард товарооборота будет достигнут. Об этом уже можно говорить без сомнений.

Александр Дрозденко: товарооборот Беларуси и Ленинградской области достигнет миллиарда-7

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области (Россия):
Я хотел все-таки привести одну цифру, потому что для нас честь – выполнить ваше поручение выйти на миллиард. В 2022 году наш взаимоторговый оборот вырос 18 % и составил почти 835 миллионов долларов США. В исчислении. А вот за половину 2023 года объем увеличился почти на 25 % и составил 532,8 миллиона. То есть мы на миллиард выходим, и уже у нас этих сомнений нет, потому что процент продолжает расти. Хочу сказать, что именно благодаря такому тесному сотрудничеству только за последний год у нас номенклатура увеличилась на 70 новых позиций. Такого раньше не было, чтобы настолько быстро росла номенклатура наших взаимных интересов.

Александр Дрозденко: товарооборот Беларуси и Ленинградской области достигнет миллиарда-10

Нам есть чем обмениваться с партнерами. Например, АПК, развитие транспортной инфраструктуры, строительство. Но, как подчеркнул глава государства, озвученные сферы – это лишь часть возможных направлений для наращивания экономического сотрудничества. Сегодня стоит задача – определить векторы, где мы можем, дополняя друг друга, работать на серьезный результат.

Александр Дрозденко: товарооборот Беларуси и Ленинградской области достигнет миллиарда-13

В рамках визита российской делегации запланировано посещение ряда промышленных предприятий, в том числе сборочного производства автомобилей Geely, а также Белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень».

А утром 26 сентября делегация Ленинградской области направилась на площадь Победы. Губернатор возложил венок к подножию обелиска. У Вечного огня память защитников почтили минутой молчания. Стремление сохранить историческую правду – то, что всегда объединяло наши народы, а ленинградцы, чьи предки пережили блокаду, как никто другой осознают ценность мира и важность его сохранения.

# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Лукашенко # Александр Дрозденко # Фотофакт

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