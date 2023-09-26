В Минске наградили лучших педагогов

Новости Беларуси. Искренние поздравления и заслуженные награды. Лучших педагогов Минска чествовали в Белгосфилармонии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Почетные грамоты и благодарности из рук профильного министра Андрея Иванца и мэра Минска Владимира Кухарева получили 25 человек. Это как учителя, так и руководители школ, ссузов и детских садов. 5 специалистов удостоены нагрудного знака «Отличник образования».

Светлана Рагимова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе центра дополнительного образования детей и молодежи «Арт»:

Эмоции переполняют, потому что ты удостаиваешься такой награды. Приятно, что тебя ценят, оценивают по твоей работе, по твоим заслугам.

Андрей Стригельский, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

В системе образования города работают более 30 тысяч педагогов. Я с уверенностью могу сказать, что это высокопрофессиональные люди, преданные своему делу, которые позволяют системе образования Минска занимать лидирующие позиции в нашей республике, а самое главное, воспитывать конкурентоспособных, развитых, востребованных выпускников.