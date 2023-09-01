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Группа задержания приехала почти за 3 минуты. Как обеспечивается безопасность в школах Беларуси?

01 сентября 2023 18:05
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От того, насколько внимательно мы будем относиться к обучению нынешних школьников, зависит будущее нашей страны. И обеспечить безопасные условия пребывания учащихся в каждой школе – жесткое требование главы государства. Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что чужих детей не бывает. Во время совещания по вопросам готовности системы образования к новому учебному году Президент поставил четкую задачу: провести работу над ошибками и оперативно устранить все недостатки.

Группа задержания приехала почти за 3 минуты. Как обеспечивается безопасность в школах Беларуси?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Однако несмотря на высокую готовность учреждений образования к новому учебному году, меня информируют о наличии отдельных проблемных вопросов. Комитет госконтроля отмечает недоработки в обеспечении подвоза учащихся к учреждениям образования. Хотел бы услышать от министра, как решается этот вопрос в регионах и городе Минске с учетом моих поручений.

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Последние недели лета и для проверяющих, и для учителей выдались весьма активными. Безопасность – вопрос первостепенный. Оставить свое чадо в школе до позднего вечера и быть спокойным за его «сохранность». Такой сценарий понравится любому родителю.

Валентина Осецкая вот уже два года на страже не только безопасности учащихся, но и спокойствия их законных представителей. «Любимая охранница» – так школьники с любовью называют сотрудницу Департамента охраны.

Группа задержания приехала почти за 3 минуты. Как обеспечивается безопасность в школах Беларуси?-4

Валентина Осецкая, контролер контрольно-пропускного пункта:
Случаев неординарных не было, все спокойно более-менее было. Но если вдруг, тревожная кнопка нажимается, приезжают ребята и разбираются. Я уверена, что родители могут приводить спокойно детей, и они будут в сохранности. Целые и невредимые.

Группа задержания приехала почти за 3 минуты. Как обеспечивается безопасность в школах Беларуси?-7

Всего Департамент охраны обеспечивает безопасность свыше 600 учреждений среднего образования. В основном, за спокойствие в белорусских школах отвечают контролеры. Но при необходимости школьников могут охранять и сотрудники милиции.

Группа задержания приехала почти за 3 минуты. Как обеспечивается безопасность в школах Беларуси?-10

Дмитрий Дорощук, временно исполняющий обязанности первого заместителя начальника Департамента охраны МВД Беларуси:
За период выставления сотрудников и работников в учреждениях образования, а активно мы начали эту работу в 2021 году и продолжаем до сих пор, каких-либо серьезных инцидентов, связанных с обеспечением безопасности в учреждениях образования не зафиксировано. Сотрудники и работники подразделений Департамента охраны – профессионалы своего дела, перед тем как выставить работника на пост, проходят обучение, изучают специфику охраны объектов.

Группа задержания приехала почти за 3 минуты. Как обеспечивается безопасность в школах Беларуси?-13

Екатерина Капылович, корреспондент:
Отправляя своих детей в школу, родители должны быть уверены в их абсолютной безопасности. Предлагаю провести эксперимент. Представим, что у нас здесь произошла какая-то внештатная ситуация. Засечем таймер после того, как Валентина нажмет тревожную кнопку. Посмотрим, за сколько минут сюда приедет группа задержания. Валентина, жмите. Время пошло.

Группа задержания приехала почти за 3 минуты. Как обеспечивается безопасность в школах Беларуси?-16

Ребята, здравствуйте, сразу прошу прощения, это была учебная сработка. Засекаем время, за которое вы прибыли. 3,48 – результат отличный. Просто мы здесь проверяем, насколько безопасность наших детей обеспечена в учреждениях образования. Вам спасибо за службу и всего хорошего.

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# Школы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Екатерина Капылович # Фотофакт

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