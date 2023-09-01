Группа задержания приехала почти за 3 минуты. Как обеспечивается безопасность в школах Беларуси?

От того, насколько внимательно мы будем относиться к обучению нынешних школьников, зависит будущее нашей страны. И обеспечить безопасные условия пребывания учащихся в каждой школе – жесткое требование главы государства. Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что чужих детей не бывает. Во время совещания по вопросам готовности системы образования к новому учебному году Президент поставил четкую задачу: провести работу над ошибками и оперативно устранить все недостатки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Однако несмотря на высокую готовность учреждений образования к новому учебному году, меня информируют о наличии отдельных проблемных вопросов. Комитет госконтроля отмечает недоработки в обеспечении подвоза учащихся к учреждениям образования. Хотел бы услышать от министра, как решается этот вопрос в регионах и городе Минске с учетом моих поручений.

Сфера образования на жестком контроле Президента. Оцениваем подготовку к учебному году на примере брестских школ и садов – подробности здесь.

Последние недели лета и для проверяющих, и для учителей выдались весьма активными. Безопасность – вопрос первостепенный. Оставить свое чадо в школе до позднего вечера и быть спокойным за его «сохранность». Такой сценарий понравится любому родителю.

Валентина Осецкая вот уже два года на страже не только безопасности учащихся, но и спокойствия их законных представителей. «Любимая охранница» – так школьники с любовью называют сотрудницу Департамента охраны.