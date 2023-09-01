Группа задержания приехала почти за 3 минуты. Как обеспечивается безопасность в школах Беларуси?
От того, насколько внимательно мы будем относиться к обучению нынешних школьников, зависит будущее нашей страны. И обеспечить безопасные условия пребывания учащихся в каждой школе – жесткое требование главы государства. Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что чужих детей не бывает. Во время совещания по вопросам готовности системы образования к новому учебному году Президент поставил четкую задачу: провести работу над ошибками и оперативно устранить все недостатки.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Однако несмотря на высокую готовность учреждений образования к новому учебному году, меня информируют о наличии отдельных проблемных вопросов. Комитет госконтроля отмечает недоработки в обеспечении подвоза учащихся к учреждениям образования. Хотел бы услышать от министра, как решается этот вопрос в регионах и городе Минске с учетом моих поручений.
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Последние недели лета и для проверяющих, и для учителей выдались весьма активными. Безопасность – вопрос первостепенный. Оставить свое чадо в школе до позднего вечера и быть спокойным за его «сохранность». Такой сценарий понравится любому родителю.
Валентина Осецкая вот уже два года на страже не только безопасности учащихся, но и спокойствия их законных представителей. «Любимая охранница» – так школьники с любовью называют сотрудницу Департамента охраны.
Валентина Осецкая, контролер контрольно-пропускного пункта:
Случаев неординарных не было, все спокойно более-менее было. Но если вдруг, тревожная кнопка нажимается, приезжают ребята и разбираются. Я уверена, что родители могут приводить спокойно детей, и они будут в сохранности. Целые и невредимые.
Всего Департамент охраны обеспечивает безопасность свыше 600 учреждений среднего образования. В основном, за спокойствие в белорусских школах отвечают контролеры. Но при необходимости школьников могут охранять и сотрудники милиции.
Дмитрий Дорощук, временно исполняющий обязанности первого заместителя начальника Департамента охраны МВД Беларуси:
За период выставления сотрудников и работников в учреждениях образования, а активно мы начали эту работу в 2021 году и продолжаем до сих пор, каких-либо серьезных инцидентов, связанных с обеспечением безопасности в учреждениях образования не зафиксировано. Сотрудники и работники подразделений Департамента охраны – профессионалы своего дела, перед тем как выставить работника на пост, проходят обучение, изучают специфику охраны объектов.
Екатерина Капылович, корреспондент:
Отправляя своих детей в школу, родители должны быть уверены в их абсолютной безопасности. Предлагаю провести эксперимент. Представим, что у нас здесь произошла какая-то внештатная ситуация. Засечем таймер после того, как Валентина нажмет тревожную кнопку. Посмотрим, за сколько минут сюда приедет группа задержания. Валентина, жмите. Время пошло.
Ребята, здравствуйте, сразу прошу прощения, это была учебная сработка. Засекаем время, за которое вы прибыли. 3,48 – результат отличный. Просто мы здесь проверяем, насколько безопасность наших детей обеспечена в учреждениях образования. Вам спасибо за службу и всего хорошего.
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