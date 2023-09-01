Благоустройство коснётся более 130 объектов. В Гомельской области реконструируют посёлок Октябрьский

Новости Беларуси. Считаные гектары колосовых остается убрать сельчанам с полей. Расслабляться нет времени – земля пустовать не будет. С комбайнов механизаторы сразу пересаживаются на тракторы и приступают к севу озимых, закладывают основу каравая на будущий год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В полях Чечерского района побывала Анна Корольчук.

Страда завершилась, поля с колосовыми опустели. Для аграриев уборочная как генеральная репетиция перед началом масштабных осенних работ. Впереди вспашка, подготовка почвы и сев озимых зерновых под будущий урожай. От того, как потрудятся сегодня, зависит каравай 2024 года.

Геннадий Кудрявец, главный агроном сельхозпредприятия «Вознесенск»:

Посев озимых культур составляет 1 100 гектаров. Мы уже посеяли 300 гектаров рапса озимого и 50 гектаров сурепицы посеяли. С озимых культур будем сеять озимую пшеницу, озимый ячмень, озимое тритикале и озимую рожь.

Сегодня в «Вознесенске» приступили к севу озимой пшеницы. Работа кипит – пыль от тракторов видна издалека. Секрет наливных колосьев кроется в строгом соблюдении технологии, однако, как ни старались в этом году, победить природные катаклизмы в регионе не удалось. Признаются честно, результаты хуже прошлогодних.

Потому новое зерно в землю закладывают с особой надеждой. Не дает отчаиваться кукуруза – царица полей, в отличие от колосовых, порадовала. Убирать такой урожай одно удовольствие – с гектара собирают 400 центнеров зеленой массы.

Анна Корольчук, корреспондент:

Эти люди знают и любят свою работу. Чечерские аграрии внесли весомый вклад в областной каравай. Подводить итоги сезона и чествовать тружеников села юго-восточного региона в этом году будут в городском поселке Октябрьский. Сейчас райцентр в процессе полного преображения.

Благоустройство коснется более 130 объектов. Самые масштабные работы – в центре поселка. Реконструируют главную площадь и парк. Теперь в нем будет не только зона отдыха, но и Аллея Героев. Появится и первый в районе многофункциональный спортивно-игровой комплекс, для этого территорию парка расширяют.

Местные жители однозначно голосуют за активный отдых: попросили местную власть также оборудовать велодорожки. Идею в Октябрьском поддержали.

Хорошо, а то все время ездили, когда их не было, и пешеходы все время были рядом – из-за этого было сложно. А так, по велодорожкам, удобно и хорошо.

В Центральной районной больнице заканчивают ремонт первого этажа. При этом прием пациентов не останавливается ни на минуту. В 2023 году штат медучреждения пополнили 17 молодых специалистов.

Мария Горбунович, фельдшер Октябрьской центральной районной больницы:

Хорошо, что Октябрьский украшается и становится лучше. Мне кажется, что это важно. Возможно, что получится заинтересовать молодых специалистов остаться здесь.