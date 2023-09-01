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«Для девочек 230 моделей представлено». Вот какую школьную форму подготовили белорусские предприятия к учебному году

01 сентября 2023 18:04
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24 августа. До начала учебного года 8 дней. Мамы и папы 4 «А» полностью погружены в школьные хлопоты. На родительском собрании принимают важные для учебного процесса решения. Школа для ребят – второй дом, здесь они проводят большую часть дня. Как обеспечить детям максимальный комфорт?

1 сентября – праздник для миллиона школьников и, конечно, их родителей. Каждый, кто готовит свое чадо к этому торжественному старту, мысленно переносит себя в те школьные годы. Ученики тех лет хорошо помнят советскую форму: коричневую для девочек, синюю для мальчиков. Разнообразие небольшое, менялся разве что цвет фартука: в обычные дни черный, в праздники белый. И, конечно, воротнички и манжеты. Они подшивались каждую неделю. Процесс был скрупулезным и даже обучающим, вот где многие из нас научились держать в руках иголку с ниткой.

«Для девочек 230 моделей представлено». Вот какую школьную форму подготовили белорусские предприятия к учебному году-1

В моем детстве было то, о чем ностальгия сегодня. Коричневое платье, белый фартук, черный фартук, рукава, воротники. Великолепно.

«Для девочек 230 моделей представлено». Вот какую школьную форму подготовили белорусские предприятия к учебному году-4

Мне нравилось. Несмотря на то что надо было менять белые манжеты, это было замечательно. Отличительной особенностью всех школьников было то, что они были нарядные на линейках, с белыми передниками.

«Для девочек 230 моделей представлено». Вот какую школьную форму подготовили белорусские предприятия к учебному году-7

Нашивали белые воротнички вручную, очень красиво. Манжетики пришивала.

«Для девочек 230 моделей представлено». Вот какую школьную форму подготовили белорусские предприятия к учебному году-10

Мама шила, вышивала, вязала крючком красивые манжетики. А подшивала и стирала я сама.

Конечно, сегодня у родителей в магазине глаза разбегаются от количества моделей и ценового диапазона. Ту же белую водолазку можно купить за 12 рублей, а можно и за 80. Вот и глава МАРТ Алексей Богданов, он же отец троих школьников, приглядывается к ценникам и ассортименту профессиональным ревизионным взглядом.

«Для девочек 230 моделей представлено». Вот какую школьную форму подготовили белорусские предприятия к учебному году-13

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Здесь предел максимальный, который можно устанавливать в торговом объекте, до 30 %. Такая же надбавка установлена и для детской обуви. Но мы видим здесь, что очень много людей в отделе покупают, с детьми здесь находятся, здесь явно нарушений нет. Широкий ассортимент представлен. Есть что выбрать и посмотреть. Белорусское отечественное производство – мне очень нравятся качество и ассортимент продукции, широкая линейка. Только для девочек 230 моделей отечественных представлено, из одежды для мальчиков – 200. 85  моделей рюкзаков и 65 видов моделей обуви. Есть что выбрать по любой цене.

«Для девочек 230 моделей представлено». Вот какую школьную форму подготовили белорусские предприятия к учебному году-16

Другой вопрос: а будут ли носить? Ведь моду никто не отменял. Старшеклассницы то и дело ищут в интернете «школьные тренды 23/24». С их слов, мейнстрим этого сезона –  платья с широкими воротниками, юбки плиссе, брюки палаццо, укороченные жакеты и блузы, предпочтительно гольфы. Дополнят образ лоферы – туфли на тракторной подошве.

«Для девочек 230 моделей представлено». Вот какую школьную форму подготовили белорусские предприятия к учебному году-19

Екатерина Капылович, корреспондент:
Сегодня составим школьный лук для Полины. Она идет в 7-й класс. Полина, привет.
Здравствуйте.

«Для девочек 230 моделей представлено». Вот какую школьную форму подготовили белорусские предприятия к учебному году-22

Екатерина Капылович:
В чем ты любишь ходить в школу? Что будем сегодня выбирать?
В брюках, в рубашке, в пиджаке.

Школьные базары и магазины полны предложений. Но для родителей выбор школьной формы – задача со звездочкой. Нужно чтобы костюмчик не только сидел, но и дышал: важно избежать эффекта бани, который создают некачественные материалы. Например, эти вещи не прошли экзамен на соответствие ГОСТУ и безопасности.

«Для девочек 230 моделей представлено». Вот какую школьную форму подготовили белорусские предприятия к учебному году-25

В канун большого покупательского бума белорусские производители не только представляют ассортимент школьных товаров, но и подсказывают лайфхаки, как выбрать безопасную одежду, которая соответствует всем гигиеническим требованиям.

«Для девочек 230 моделей представлено». Вот какую школьную форму подготовили белорусские предприятия к учебному году-28

Анастасия Кутищева, начальник управления координации развития трикотажной и швейной отраслей концерна «Беллегпром»:
К текущему учебному году совместно с Министерством образования концерн «Беллегпром» разработал дополнительную маркировку в виде навесного ярлыка на одежде делового стиля.
Я пришла за покупкой школьной формы. Если я вижу такую бирку, я могу быть уверена, что она проверена и допущена?

Анастасия Кутищева:
Абсолютно, соответствует всем требованиям. Ткани используются с вложением натурального состава. Изделие соответствует по гигроскопичности и воздухопроходимости всем требованиям, предъявляемым к одежде делового стиля.

Группа задержания приехала за 3 минуты. Как обеспечивается безопасность в школах Беларуси – подробности здесь.

# Школы в Беларуси # общество # Алексей Богданов # Екатерина Капылович # Анастасия Кутищева # Фотофакт

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