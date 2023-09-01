«Для девочек 230 моделей представлено». Вот какую школьную форму подготовили белорусские предприятия к учебному году

24 августа. До начала учебного года 8 дней. Мамы и папы 4 «А» полностью погружены в школьные хлопоты. На родительском собрании принимают важные для учебного процесса решения. Школа для ребят – второй дом, здесь они проводят большую часть дня. Как обеспечить детям максимальный комфорт? 1 сентября – праздник для миллиона школьников и, конечно, их родителей. Каждый, кто готовит свое чадо к этому торжественному старту, мысленно переносит себя в те школьные годы. Ученики тех лет хорошо помнят советскую форму: коричневую для девочек, синюю для мальчиков. Разнообразие небольшое, менялся разве что цвет фартука: в обычные дни черный, в праздники белый. И, конечно, воротнички и манжеты. Они подшивались каждую неделю. Процесс был скрупулезным и даже обучающим, вот где многие из нас научились держать в руках иголку с ниткой.

В моем детстве было то, о чем ностальгия сегодня. Коричневое платье, белый фартук, черный фартук, рукава, воротники. Великолепно.

Мне нравилось. Несмотря на то что надо было менять белые манжеты, это было замечательно. Отличительной особенностью всех школьников было то, что они были нарядные на линейках, с белыми передниками.

Нашивали белые воротнички вручную, очень красиво. Манжетики пришивала.

Мама шила, вышивала, вязала крючком красивые манжетики. А подшивала и стирала я сама. Конечно, сегодня у родителей в магазине глаза разбегаются от количества моделей и ценового диапазона. Ту же белую водолазку можно купить за 12 рублей, а можно и за 80. Вот и глава МАРТ Алексей Богданов, он же отец троих школьников, приглядывается к ценникам и ассортименту профессиональным ревизионным взглядом.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Здесь предел максимальный, который можно устанавливать в торговом объекте, до 30 %. Такая же надбавка установлена и для детской обуви. Но мы видим здесь, что очень много людей в отделе покупают, с детьми здесь находятся, здесь явно нарушений нет. Широкий ассортимент представлен. Есть что выбрать и посмотреть. Белорусское отечественное производство – мне очень нравятся качество и ассортимент продукции, широкая линейка. Только для девочек 230 моделей отечественных представлено, из одежды для мальчиков – 200. 85 моделей рюкзаков и 65 видов моделей обуви. Есть что выбрать по любой цене.

Другой вопрос: а будут ли носить? Ведь моду никто не отменял. Старшеклассницы то и дело ищут в интернете «школьные тренды 23/24». С их слов, мейнстрим этого сезона – платья с широкими воротниками, юбки плиссе, брюки палаццо, укороченные жакеты и блузы, предпочтительно гольфы. Дополнят образ лоферы – туфли на тракторной подошве.

Екатерина Капылович, корреспондент:

Сегодня составим школьный лук для Полины. Она идет в 7-й класс. Полина, привет.

– Здравствуйте.

Екатерина Капылович:

В чем ты любишь ходить в школу? Что будем сегодня выбирать?

– В брюках, в рубашке, в пиджаке. Школьные базары и магазины полны предложений. Но для родителей выбор школьной формы – задача со звездочкой. Нужно чтобы костюмчик не только сидел, но и дышал: важно избежать эффекта бани, который создают некачественные материалы. Например, эти вещи не прошли экзамен на соответствие ГОСТУ и безопасности.

В канун большого покупательского бума белорусские производители не только представляют ассортимент школьных товаров, но и подсказывают лайфхаки, как выбрать безопасную одежду, которая соответствует всем гигиеническим требованиям.