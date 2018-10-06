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«Группа поддержки заводит, хочется быть первыми». В Слуцке прошёл финал конкурса «Властелин села-2018»

06 октября 2018 17:57
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Новости Беларуси. В Слуцке прошел финал национального проекта «Властелин села», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Группа поддержки заводит, хочется быть первыми». В Слуцке прошёл финал конкурса «Властелин села-2018»-1

Конкурс объединил семьи из разных областей, но все они живут и работают в сельской местности – это главное условие для участия. А чтобы стать победителем, семьям пришлось пройти разные состязания – как творческие, так и спортивные. Кстати, для горожан многие из них точно могли бы стать проблемой. Но не для наших участников. Кто получил главный приз и какие испытания для этого пришлось пройти? Ответы в репортаже Ольги Коршун.

«Группа поддержки заводит, хочется быть первыми». В Слуцке прошёл финал конкурса «Властелин села-2018»-3

В центре Слуцка заметное оживление. Самые большие площадь и сцена города 6 октября были в распоряжении финалистов проекта «Властелин села». Что это такое в Беларуси знают даже дети.

«Группа поддержки заводит, хочется быть первыми». В Слуцке прошёл финал конкурса «Властелин села-2018»-5

Алексей Хацкевич, участник проекта «Властелин села»:
«Властелин села» – это где музыка и где все люди ходят.

«Группа поддержки заводит, хочется быть первыми». В Слуцке прошёл финал конкурса «Властелин села-2018»-7

Музыкальное сопровождение на конкурсе доверили настоящим профессионалам. Поздравить финалистов проекта приехал наш знаменитый песняр, который однозначно проникся атмосферой праздника.

«Группа поддержки заводит, хочется быть первыми». В Слуцке прошёл финал конкурса «Властелин села-2018»-9

Валерий Скорожонок, солист ансамбля «Песняры»:
– Как думаете, могли бы стать властелином села?
– Вполне может быть. У меня в деревне есть хороший дом.

«Группа поддержки заводит, хочется быть первыми». В Слуцке прошёл финал конкурса «Властелин села-2018»-11

Надо отметить, что конкуренция на этом поле у нашего певца высокая. Шесть семей из всех областей Беларуси прошли в финал «Властелина села». Чета Снигир приехала из Могилевской области.

«Группа поддержки заводит, хочется быть первыми». В Слуцке прошёл финал конкурса «Властелин села-2018»-13

Они обладатели, пожалуй, самой известной коровы в Беларуси (буренку по просьбе многодетных родителей в 2017 году подарил Президент).

«Группа поддержки заводит, хочется быть первыми». В Слуцке прошёл финал конкурса «Властелин села-2018»-15

Сергей и Ольга Снигир, участники проекта «Властелин села»:
– Что сейчас происходит в вашем хозяйстве?
– Она родила телочку. Назвали ее Стрелка, ей уже пять месяцев. Растим себе еще одну корову.

«Группа поддержки заводит, хочется быть первыми». В Слуцке прошёл финал конкурса «Властелин села-2018»-17

Домашний сыр, который хозяйка привезла на конкурс, разлетелся как горячие пирожки. А жителям Слуцка явно пришлись по вкусу сельские угощения.

«Группа поддержки заводит, хочется быть первыми». В Слуцке прошёл финал конкурса «Властелин села-2018»-19

Но путь к сердцу жюри лежит не через желудок. Да и на деревенскую эстафету – следующий этап – лучше выходить налегке. Участники буквально с нуля создавали домашний очаг. Учитывалось все – от аккуратности до длины полена. А еще пришлось пилить на скорость. Впрочем, это умение лучше применять только на конкурсе.

«Группа поддержки заводит, хочется быть первыми». В Слуцке прошёл финал конкурса «Властелин села-2018»-21

– Мужа так же пилите?
– Нет, никогда!

«Группа поддержки заводит, хочется быть первыми». В Слуцке прошёл финал конкурса «Властелин села-2018»-23

– Все в мире и согласии?
– Да. Я не люблю скандалить.

«Группа поддержки заводит, хочется быть первыми». В Слуцке прошёл финал конкурса «Властелин села-2018»-25

Ольга Коршун, СТВ:
Наши участники – настоящие знатоки сельской жизни. Судите хотя бы по оборудованию, с которым им приходится работать.

«Группа поддержки заводит, хочется быть первыми». В Слуцке прошёл финал конкурса «Властелин села-2018»-27

Это ухват. Дилетант в сельской жизни точно не знал бы, что с ним делать. Но это не наш случай.

«Группа поддержки заводит, хочется быть первыми». В Слуцке прошёл финал конкурса «Властелин села-2018»-29

Чтобы участвовать в таком сельском ралли, однозначно нужны сноровка и навык общения с животными. Организаторы уверяют: ни одна курица во время эстафеты не пострадала.

«Группа поддержки заводит, хочется быть первыми». В Слуцке прошёл финал конкурса «Властелин села-2018»-31

Екатерина Шутило, участница проекта «Властелин села»:
Отличная атмосфера, настроение хорошее. Группа поддержки заводит, хочется быстрее, быть первыми.

«Группа поддержки заводит, хочется быть первыми». В Слуцке прошёл финал конкурса «Властелин села-2018»-33

«Властелин села» проводится в одиннадцатый раз. С 2008-го этот конкурс объединил всю страну. В 2018 году в нем участвовали около полутысячи семей. Все они живут и работают в сельской местности. Это главный критерий отбора.

«Группа поддержки заводит, хочется быть первыми». В Слуцке прошёл финал конкурса «Властелин села-2018»-35

Очень классно, очень интересно. Нам понравились мероприятия. Понравилось, как нас встретили вчера, провели экскурсию по городу. Мы сходили на «Слуцкие пояса», там нам сделали подарки, что очень классно.

«Группа поддержки заводит, хочется быть первыми». В Слуцке прошёл финал конкурса «Властелин села-2018»-37

Главный приз (мотокультиватор) и звание властелина села увезет с собой в Витебскую область семья Хацкевичей. Но, наверное, у каждой из этих семей уже есть то, что делает их счастливыми каждый день.

«Группа поддержки заводит, хочется быть первыми». В Слуцке прошёл финал конкурса «Властелин села-2018»-39

Алиса Бура, участница проекта «Властелин села»:
Ну, надо дружить, терпение. Любить и дружить.

# Конкурс # Валерий Скорожонок # Ольга Коршун

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