«Группа поддержки заводит, хочется быть первыми». В Слуцке прошёл финал конкурса «Властелин села-2018»

Новости Беларуси. В Слуцке прошел финал национального проекта «Властелин села», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкурс объединил семьи из разных областей, но все они живут и работают в сельской местности – это главное условие для участия. А чтобы стать победителем, семьям пришлось пройти разные состязания – как творческие, так и спортивные. Кстати, для горожан многие из них точно могли бы стать проблемой. Но не для наших участников. Кто получил главный приз и какие испытания для этого пришлось пройти? Ответы в репортаже Ольги Коршун.

В центре Слуцка заметное оживление. Самые большие площадь и сцена города 6 октября были в распоряжении финалистов проекта «Властелин села». Что это такое в Беларуси знают даже дети.

Алексей Хацкевич, участник проекта «Властелин села»:

«Властелин села» – это где музыка и где все люди ходят.

Музыкальное сопровождение на конкурсе доверили настоящим профессионалам. Поздравить финалистов проекта приехал наш знаменитый песняр, который однозначно проникся атмосферой праздника.

Валерий Скорожонок, солист ансамбля «Песняры»:

– Как думаете, могли бы стать властелином села?

– Вполне может быть. У меня в деревне есть хороший дом.

Надо отметить, что конкуренция на этом поле у нашего певца высокая. Шесть семей из всех областей Беларуси прошли в финал «Властелина села». Чета Снигир приехала из Могилевской области.

Они обладатели, пожалуй, самой известной коровы в Беларуси (буренку по просьбе многодетных родителей в 2017 году подарил Президент).

Сергей и Ольга Снигир, участники проекта «Властелин села»:

– Что сейчас происходит в вашем хозяйстве?

– Она родила телочку. Назвали ее Стрелка, ей уже пять месяцев. Растим себе еще одну корову.

Домашний сыр, который хозяйка привезла на конкурс, разлетелся как горячие пирожки. А жителям Слуцка явно пришлись по вкусу сельские угощения.

Но путь к сердцу жюри лежит не через желудок. Да и на деревенскую эстафету – следующий этап – лучше выходить налегке. Участники буквально с нуля создавали домашний очаг. Учитывалось все – от аккуратности до длины полена. А еще пришлось пилить на скорость. Впрочем, это умение лучше применять только на конкурсе.

– Мужа так же пилите?

– Нет, никогда!

– Все в мире и согласии?

– Да. Я не люблю скандалить.

Ольга Коршун, СТВ:

Наши участники – настоящие знатоки сельской жизни. Судите хотя бы по оборудованию, с которым им приходится работать.

Это ухват. Дилетант в сельской жизни точно не знал бы, что с ним делать. Но это не наш случай.

Чтобы участвовать в таком сельском ралли, однозначно нужны сноровка и навык общения с животными. Организаторы уверяют: ни одна курица во время эстафеты не пострадала.

Екатерина Шутило, участница проекта «Властелин села»:

Отличная атмосфера, настроение хорошее. Группа поддержки заводит, хочется быстрее, быть первыми.

«Властелин села» проводится в одиннадцатый раз. С 2008-го этот конкурс объединил всю страну. В 2018 году в нем участвовали около полутысячи семей. Все они живут и работают в сельской местности. Это главный критерий отбора.

Очень классно, очень интересно. Нам понравились мероприятия. Понравилось, как нас встретили вчера, провели экскурсию по городу. Мы сходили на «Слуцкие пояса», там нам сделали подарки, что очень классно.

Главный приз (мотокультиватор) и звание властелина села увезет с собой в Витебскую область семья Хацкевичей. Но, наверное, у каждой из этих семей уже есть то, что делает их счастливыми каждый день.