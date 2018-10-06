Здоровы, привиты и готовы к переезду: выставка бездомных животных «Дорога домой» снова проходит в Минске

Новости Беларуси. Десятки кошек и собак 6 октября ищут новый дом. Минские зоозащитники устроили выставку бездомных животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шанс обрести заботливую семью появился у 80 пушистых подопечных. Каждый, кто принял решение о выборе друга, мог получить бесплатную консультацию ветеринара о том, как правильно ухаживать за питомцем и поддерживать его в хорошей форме.

К слову, все четвероногие участники выставки здоровы, привиты и полностью готовы к переезду в новый дом. Благотворительная акция проходит и в эти минуты. Будущих хозяев те, кто особенно нуждается в заботе, будут ждать до шести вечера.

Екатерина Брушко:

Мы тут перетискали всех. Даша приехала заранее. Сначала она выбрала, потом мы посмотрели. Не знаю, как назовем. Вчера думали и не придумали.

Это наш первенец. Мы недавно только поженились и решили, что надо начать с кота.

Вероника Ханцевич, председатель общественного объединения защиты животных «Эгида»:

С каждым годом все больше людей приходят на наши мероприятия приходят именно с целью забрать животное. Работает палатка помощи, куда можно принести корма, амуницию – все, что необходимо для содержания животных.