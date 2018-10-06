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Народный артист Валентин Дудкевич 6 октября отмечает 75-й день рождения

06 октября 2018 13:16
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Новости Беларуси. Вот уже более 30 лет его имя неразрывно связано с Государственным ансамблем танца Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Народный артист Валентин Дудкевич 6 октября отмечает 75-й день рождения-1

Он стал новатором, объединив академические основы с народными танцами. Благодаря этому появились легендарные постановки, которые сегодня стали национальной классикой. Без Государственного ансамбля танца Беларуси уже сложно представить масштабные фестивали как в нашей стране, так и за рубежом.

Народный артист Валентин Дудкевич 6 октября отмечает 75-й день рождения-4

С 75-летним юбилеем Валентина Дудкевича поздравил Президент Александр Лукашенко.

# Юбилеи # общество # Валентин Дудкевич # Фотофакт

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