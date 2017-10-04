«Надо будет научиться делать сыр»: Президент подарил многодетной семье беременную корову

Новости Беларуси. Подарок от Президента получила многодетная семья из Могилевской области. Корову по кличке Белка доставили в деревню Ясень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подарок не просто приятный, но нужный и практичный, ведь корова будет приносить до 30 литров молока в день.

Чтобы найти этот дом в агрогородке Ясень, нашей съемочной группе не понадобился даже навигатор. Журналисты прибывают с самого утра. А куда припарковать машину, не знают даже дети. В такой суете невозмутимыми остались, пожалуй, только коты. Остальное хозяйство взволнованно не на шутку.

Но повод для волнений самый приятный. В хозяйстве пополнение. Вот такая красавица по кличке Белка осторожно знакомится и с соседями по двору, и с новыми хозяевами.

Как буренка переехала в новый дом, это целая история. Ольга написала электронное письмо на сайт Президента, в котором попросила главу государства помочь молодой семье приобрести корову. В письме молодая мама изложила все, как на духу. Что в хозяйстве буренка – первая помощница. Ведь пятеро малышей подрастают, а свежее молоко – источник витаминов. Хотели бы и сами купить животное, но бюджет многодетной семьи расписан буквально на год вперед.