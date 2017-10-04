«Надо будет научиться делать сыр»: Президент подарил многодетной семье беременную корову

Новости Беларуси. Подарок от Президента получила многодетная семья из Могилевской области. Корову по кличке Белка доставили в деревню Ясень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подарок не просто приятный, но нужный и практичный, ведь корова будет приносить до 30 литров молока в день.
Чтобы найти этот дом в агрогородке Ясень, нашей съемочной группе не понадобился даже навигатор. Журналисты прибывают с самого утра. А куда припарковать машину, не знают даже дети. В такой суете невозмутимыми остались, пожалуй, только коты. Остальное хозяйство взволнованно не на шутку.
Но повод для волнений самый приятный. В хозяйстве пополнение. Вот такая красавица по кличке Белка осторожно знакомится и с соседями по двору, и с новыми хозяевами.
Как буренка переехала в новый дом, это целая история. Ольга написала электронное письмо на сайт Президента, в котором попросила главу государства помочь молодой семье приобрести корову. В письме молодая мама изложила все, как на духу. Что в хозяйстве буренка – первая помощница. Ведь пятеро малышей подрастают, а свежее молоко – источник витаминов. Хотели бы и сами купить животное, но бюджет многодетной семьи расписан буквально на год вперед.
Ольга и Сергей Снигир:
Решила написать, муж не верил, что я это сделаю, для него это шок. Отреагировали быстро. Я не ожидала.
Буквально через неделю мечта семьи Снигир прибыла к ним во двор. Чтобы выбрать буренку, в местном хозяйстве провели настоящий кастинг. У Белки спокойный характер. В день она дает до 30 литров молока. А еще буренка стельная. В начале весны ожидают пополнение.
Ольга и Сергей Снигир:
Хотим сказать огромные слова благодарности нашему главе государства Александру Григорьевичу, что сделал нам такой подарок, всем тем, кто принимал в этом участие. Потому что многодетной семье подспорье и очень неплохое.
Местное хозяйство помогло с заготовкой корма для буренки. Чтобы облегчить жизнь в первую очередь хозяйке, подарили и доильный аппарат. Но в семье Снигир работы не боятся. Гуси, индюки, цесарки, кролики, кабанчик и даже фазаны…
Припаркованный «Тайфун» – это рабочее место Сергея. Он механизатор. А Ольга в прошлом профессиональная спортсменка. Училась в школе олимпийского резерва. Даже готовилась ехать на Олимпиаду в Лондон. Но сейчас у хозяйки другие планы.
Ольга и Сергей Снигир:
Надо будет научиться делать сыр, не делала, в интернете всему можно научиться.
А младшим уже не терпится распаковать свои подарки. Ноутбук, детская кроватка, игрушки и сладости… Ваня и Кирилл немного смущаются и признаются не на камеру, как будто настоящий новый год пришел, только в октябре. Но для чудес всегда есть время, а мечты сбываются не только по праздникам.